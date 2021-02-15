Додано: Сер 29 чер, 2022 07:17

BIGor написав: Я конечно не имею опыта в долгосрочной аренде в США и Европах, но из того что вижу в инете - сдают с бытовой техникой еще как



Просто не надо наваливать откровенную ложь, что в квартиру нужно тянуть крупную бытовую технику (холодильник, плиту, стиралку, сушилку). Я конечно не имею опыта в долгосрочной аренде в США и Европах, но из того что вижу в инете - сдают с бытовой техникой еще какПросто не надо наваливать откровенную ложь, что в квартиру нужно тянуть крупную бытовую технику (холодильник, плиту, стиралку, сушилку).

Мой совет: не смотри эту тетю или если она в твоём вкусе, то смотри без звука.Есть те, кто сдает с , есть те кто без. Всегда можно в аренду стиралку и сушку взять. Вообще не проблема. Часто этот сервис от комплекса апартов идёт. У меня 2 из 3х просто включали в стоимость, а 3й запросили 150$ в месяц дополнительно. Иногда есть любители свое купит и таскать(брезгуют ну или считают что проще купит, за год отобьется и потом просто перевезти или выкинуть). А ещё надо понимать , что от штата зависит. У синих очень часто запрещено ставить стиралку и сушку и твой путь в общественную прачечную. Сидишь в труханах в общественном месте в NY и ждёшь пока постигает... И вокруг тебя десятки таких же... И потом втихаря от лендлорда через пару месяцев ставишь что-то типа малютки ..Холодильники в 99% случаев в комплекте.Сушка + стиралку простые - по стоимости это как год аренды их же. Чего парится?