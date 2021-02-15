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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 чер, 2022 08:06
Чистильщики обуви прочитают последние пару страниц и сделают вывод - обещали Мальдивы и Мальвины, а получили гаечные ключи, аноды... и всего то за 80куе за 35 метров на ПОХе.
Додано: Сер 29 чер, 2022 08:09
Простаки ще не зрозуміли, що рентабельність орендного бізнесу впала до 1-2%.
Спроба ж здихатись його, продати квартиру у воєнний час - це фіксація збитків, 25-50%.
До речі, вже чітко видно просідання цін на "вторинці" на 7-10%, з початку війни. А щоб реально продати, потрібно -10...-15% від довоєнної ціни.
Додано: Сер 29 чер, 2022 08:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Какой баран сейчас отвалит три ляма Гриши за конуру на ПОХе со жлобремонтом и выхлопом 3% ???
Про 1-2 Франт загнул конечно
Аренда даже конуры сейчас в новом доме не 2500грн
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