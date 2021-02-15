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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2255225622572258
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:06

Чистильщики обуви прочитают последние пару страниц и сделают вывод - обещали Мальдивы и Мальвины, а получили гаечные ключи, аноды... и всего то за 80куе за 35 метров на ПОХе.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:09

  UA написав:Чистильщики обуви прочитают последние пару страниц и сделают вывод - обещали Мальдивы и Мальвины, а получили гаечные ключи, аноды... и всего то за 80куе за 35 метров на ПОХе.

Простаки ще не зрозуміли, що рентабельність орендного бізнесу впала до 1-2%.

Спроба ж здихатись його, продати квартиру у воєнний час - це фіксація збитків, 25-50%.
До речі, вже чітко видно просідання цін на "вторинці" на 7-10%, з початку війни. А щоб реально продати, потрібно -10...-15% від довоєнної ціни. :evil:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Какой баран сейчас отвалит три ляма Гриши за конуру на ПОХе со жлобремонтом и выхлопом 3% ???
Про 1-2 Франт загнул конечно
Аренда даже конуры сейчас в новом доме не 2500грн
барабашов
 
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  #<1 ... 2255225622572258
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