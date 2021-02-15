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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 чер, 2022 08:06
Чистильщики обуви прочитают последние пару страниц и сделают вывод - обещали Мальдивы и Мальвины, а получили гаечные ключи, аноды... и всего то за 80куе за 35 метров на ПОХе.
Додано: Сер 29 чер, 2022 08:09
Простаки ще не зрозуміли, що рентабельність орендного бізнесу впала до 1-2%.
Спроба ж здихатись його, продати квартиру у воєнний час - це фіксація збитків, 25-50%.
До речі, вже чітко видно просідання цін на "вторинці" на 7-10%, з початку війни. А щоб реально продати, потрібно -10...-15% від довоєнної ціни.
Додано: Сер 29 чер, 2022 08:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Какой баран сейчас отвалит три ляма Гриши за конуру на ПОХе со жлобремонтом и выхлопом 3% ???
Про 1-2 Франт загнул конечно
Аренда даже конуры сейчас в новом доме не 2500грн
Додано: Сер 29 чер, 2022 08:24
"Новий дом" - квартира з ремонтом - скільки коштує? Яка собівартість?
Здається в оренду за 5000-7000 грн.
200 (двісті доларів). Наймасовіший сегмент.
Думаю, далі можете самі порахувати.
Якщо буде 3% - просто зашибісь))))
Додано: Сер 29 чер, 2022 09:50
Атлантики с сухим теном, в киевских реалиях, и каждодневным использованием (но есть 5 микронный механический фильтр на входе в квартиру), требует обслуживания раз в 3-4 года (может и 6 лет прожить с живым анодом), с чисткой бака и заменой магниевого анода. И, анод НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО, без него даже эмалированный бак проржавеет.
Не понимаю, этой "экономии", у авторизованного поставщика этот анод стоит копейки чуть больше 100 грн. И, самое длительное в обслуживании это слив воды из бойлера.
Реально после слива воды, открутить, почистить часть шлама, заменить анод и собрать назад полчаса времени. Из инструментов - отвертка и один ключ для фланца.
Додано: Сер 29 чер, 2022 09:59
Додано: Сер 29 чер, 2022 10:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Багато залежить від того, чи бойлер це основна система гарячого водопостачання, чи додаткова. Коли він умикається на пару тижнів улітку, то буде робити десятки років. В мене вже бойлер більш 20 років, обслуговував та міняв анод 15 років потому. Ще один без обслуговування працює більш ніж 15 років.
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:26
Іксперти можуть і не обслуговувати взагалі, і ставити бойлер в мокрій зоні без УЗО і заземлення, та підключати у дешевий подовжувач з перетином 0.75мм2. Це ж на власний вибір.
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