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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2255225622572258
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:06

Чистильщики обуви прочитают последние пару страниц и сделают вывод - обещали Мальдивы и Мальвины, а получили гаечные ключи, аноды... и всего то за 80куе за 35 метров на ПОХе.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:09

  UA написав:Чистильщики обуви прочитают последние пару страниц и сделают вывод - обещали Мальдивы и Мальвины, а получили гаечные ключи, аноды... и всего то за 80куе за 35 метров на ПОХе.

Простаки ще не зрозуміли, що рентабельність орендного бізнесу впала до 1-2%.

Спроба ж здихатись його, продати квартиру у воєнний час - це фіксація збитків, 25-50%.
До речі, вже чітко видно просідання цін на "вторинці" на 7-10%, з початку війни. А щоб реально продати, потрібно -10...-15% від довоєнної ціни. :evil:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Какой баран сейчас отвалит три ляма Гриши за конуру на ПОХе со жлобремонтом и выхлопом 3% ???
Про 1-2 Франт загнул конечно
Аренда даже конуры сейчас в новом доме не 2500грн
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:24

  барабашов написав:Какой баран сейчас отвалит три ляма Гриши за конуру на ПОХе со жлобремонтом и выхлопом 3% ???
Про 1-2 Франт загнул конечно
Аренда даже конуры сейчас в новом доме не 2500грн

"Новий дом" - квартира з ремонтом - скільки коштує? Яка собівартість?
Здається в оренду за 5000-7000 грн.
200 (двісті доларів). Наймасовіший сегмент.

Думаю, далі можете самі порахувати.
Якщо буде 3% - просто зашибісь)))) :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:50

  Bolt написав:На днях делал профилактику своего бойлера(у меня ГВС в доме на 2-х 80л бойлерах Атлантик). Плохо стала поступать вода, еле разобрал, оказалось там около 4-5 кг песка скопилось за 10 лет експлуатации(рекомендуют раз в два года, но такие подвиги не для меня) . Анод отгнил(говорят он предотвращает ржавение ёмкости, но поскольку у меня земля не подключена в розетке, то скорее всего в нем и так смысла нет) Тен подуставший, но думаю, как минимум ещё пятилетку до замены проработает. На емалированой ёмкости пятнышки коррозии. Так, что если бойлер отслужит 15 лет то это вполне достойный результат.

Атлантики с сухим теном, в киевских реалиях, и каждодневным использованием (но есть 5 микронный механический фильтр на входе в квартиру), требует обслуживания раз в 3-4 года (может и 6 лет прожить с живым анодом), с чисткой бака и заменой магниевого анода. И, анод НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО, без него даже эмалированный бак проржавеет.
Не понимаю, этой "экономии", у авторизованного поставщика этот анод стоит копейки чуть больше 100 грн. И, самое длительное в обслуживании это слив воды из бойлера.
Реально после слива воды, открутить, почистить часть шлама, заменить анод и собрать назад полчаса времени. Из инструментов - отвертка и один ключ для фланца. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:59

  _Mykola_ написав:И, анод НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО, без него даже эмалированный бак проржавеет.

Катод?
На ньому ж "мінус".
З нього (магнія чи бамбука) електрони перетікають на залізний корпус бака.
Іксперти, вже три сторінки флуду написали)))) 8)
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Багато залежить від того, чи бойлер це основна система гарячого водопостачання, чи додаткова. Коли він умикається на пару тижнів улітку, то буде робити десятки років. В мене вже бойлер більш 20 років, обслуговував та міняв анод 15 років потому. Ще один без обслуговування працює більш ніж 15 років.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:26

  Frant написав:
  _Mykola_ написав:И, анод НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО, без него даже эмалированный бак проржавеет.

Катод?
На ньому ж "мінус".
З нього (магнія чи бамбука) електрони перетікають на залізний корпус бака.
Іксперти, вже три сторінки флуду написали)))) 8)

Іксперти можуть і не обслуговувати взагалі, і ставити бойлер в мокрій зоні без УЗО і заземлення, та підключати у дешевий подовжувач з перетином 0.75мм2. Це ж на власний вибір. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:14

  UA написав:Чистильщики обуви прочитают последние пару страниц и сделают вывод - обещали Мальдивы и Мальвины, а получили гаечные ключи, аноды... и всего то за 80куе за 35 метров на ПОХе.


Вместо Мальдив и Мальвин будет у них Мивина.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:16

  Frant написав:
  барабашов написав:Какой баран сейчас отвалит три ляма Гриши за конуру на ПОХе со жлобремонтом и выхлопом 3% ???
Про 1-2 Франт загнул конечно
Аренда даже конуры сейчас в новом доме не 2500грн

"Новий дом" - квартира з ремонтом - скільки коштує? Яка собівартість?
Здається в оренду за 5000-7000 грн.
200 (двісті доларів). Наймасовіший сегмент.

Думаю, далі можете самі порахувати.
Якщо буде 3% - просто зашибісь)))) :mrgreen:


Вы забыли про амортизацию ремонта и дома.
rjkz
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