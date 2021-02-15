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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 чер, 2022 16:24
rjkz написав:
Вы забыли про амортизацию ремонта и дома.
подскажите на сколько самортизировал АППСлюкс за 20 лет?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 16:53
Прохожий написав: rjkz написав:
Вы забыли про амортизацию ремонта и дома.
подскажите на сколько самортизировал АППСлюкс за 20 лет?
Там бетон только крепость набрал + нежелтеющие материалы.
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