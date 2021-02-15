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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 чер, 2022 16:24
rjkz написав:
Вы забыли про амортизацию ремонта и дома.
подскажите на сколько самортизировал АППСлюкс за 20 лет?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 16:53
Прохожий написав: rjkz написав:
Вы забыли про амортизацию ремонта и дома.
подскажите на сколько самортизировал АППСлюкс за 20 лет?
Там бетон только крепость набрал + нежелтеющие материалы.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 17:36
airmax78 написав: Прохожий написав: rjkz написав:
Вы забыли про амортизацию ремонта и дома.
подскажите на сколько самортизировал АППСлюкс за 20 лет?
Там бетон только крепость набрал + нежелтеющие материалы.
это панель)
а материалы отделки да, вечные, нежелтеющие)
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:19
Frant написав:
Думаю, далі можете самі порахувати.
Якщо буде 3% - просто зашибісь))))
З доходністю оренди все гаразд якщо не брати довоєнні ціни продажу, та сьогоднішні ціни оренди. Оренда впала швидко, є ринок, ми усе бачимо. Ціни продажу невідомі, тому що ринка майже нема, але треба так і говорити - доходність невідома, бо ніхто нічого не купує, тому нема з чого рахувати, а не "квартиру ціною 80 тис зараз можна здати за 200".
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:27
Прохожий написав:
подскажите на сколько самортизировал АППСлюкс за 20 лет?
В Києві, вважаю, на 25%, в умовном Харкові на 20%. Це не стільки фізичний знос, скільки зміщення у більш низький сегмент, що відчувається в першу чергу по ціні оренди. Поява нового модного житла зменшує привабливість старого.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:02
Vlad442 написав: Прохожий написав:
подскажите на сколько самортизировал АППСлюкс за 20 лет?
В Києві, вважаю, на 25%, в умовном Харкові на 20%. Це не стільки фізичний знос, скільки зміщення у більш низький сегмент, що відчувається в першу чергу по ціні оренди. Поява нового модного житла зменшує привабливість старого.
Так все, нового модного жилья больше не будет. То что построили в 2016-2021 - на ближайшие 10 лет будет лучшим на рынке.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:03
airmax78 написав: Vlad442 написав: Прохожий написав:
подскажите на сколько самортизировал АППСлюкс за 20 лет?
В Києві, вважаю, на 25%, в умовном Харкові на 20%. Це не стільки фізичний знос, скільки зміщення у більш низький сегмент, що відчувається в першу чергу по ціні оренди. Поява нового модного житла зменшує привабливість старого.
Так все, нового модного жилья больше не будет. То что построили в 2016-2021 - на ближайшие 10 лет будет лучшим на рынке.
Нове житло в Києві в товарних кількостях - вже не потрібно.
Ні для кого будувати.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 02:25
Прохожий написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
подскажите на сколько самортизировал АППСлюкс за 20 лет?
Там бетон только крепость набрал + нежелтеющие материалы.
это панель)
а материалы отделки да, вечные, нежелтеющие)
А меня не забывают.
Прияяятно.
МИ-ми-ми.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 02:29
Vlad442 написав: Прохожий написав:
подскажите на сколько самортизировал АППСлюкс за 20 лет?
В Києві, вважаю, на 25%, в умовном Харкові на 20%. Це не стільки фізичний знос, скільки зміщення у більш низький сегмент, що відчувається в першу чергу по ціні оренди. Поява нового модного житла зменшує привабливість старого.
Согласен.
Но финансового смысла гнаться за модой нет никакого.
Я уже несколько раз обосновывал это и мне кажется не слишком далеко от истины.
Категорично утверждать не буду, ибо "Категоричность суждений свойственна невеждам" Да, Прохожий?
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Додано: Чет 30 чер, 2022 02:34
airmax78 написав: Vlad442 написав: Прохожий написав:
подскажите на сколько самортизировал АППСлюкс за 20 лет?
В Києві, вважаю, на 25%, в умовном Харкові на 20%. Це не стільки фізичний знос, скільки зміщення у більш низький сегмент, що відчувається в першу чергу по ціні оренди. Поява нового модного житла зменшує привабливість старого.
Так все, нового модного жилья больше не будет. То что построили в 2016-2021 - на ближайшие 10 лет будет лучшим на рынке.
Точно!
Максим, не спешите продавать прелесць. Еще год-два и народ будет с дракой у подъезда играть на повыщение.
Миллиона 2-3 как с куста. Купите в Вене местный Тетрис.
Есть, правда, совсем небольшая вероятность, что дом денацифицирует съехавший с катушек карлик, но риск - благородное дело!
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