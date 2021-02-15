Успіх
Может и 2-3триллиона
Ты помнишь курс доллара 195000 летом 95года?
Я тогда с академки вышел и сразу на третий курс и на военку в арту(Д30а, Д20)
Помню обувную коробку с купонами по концу сезона шуб и кожи
Миллиардов 50 там лежало в номиналах до ляма(оранжевых)
Квартиру точно мог зимой себе купить
Или бДжип трёхлетку Б/Н
Стипендия была около трёх долларов
Зарплата профессоров с кафедры - одногруппников Кучмы по ДГУ - 30-40 Лямов со всеми плюхами за научные работы при совке
Коньяк им покупал на НГ на модули не гадостную Метаксу за 4-6млн, а коллекционный армянский чуть ли не по сотке Ахтамар 20ти летний в хрустальном литровом графине-бутылке