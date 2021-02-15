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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2257225822592260
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:24

Успіх
Может и 2-3триллиона
Ты помнишь курс доллара 195000 летом 95года?
Я тогда с академки вышел и сразу на третий курс и на военку в арту(Д30а, Д20)
Помню обувную коробку с купонами по концу сезона шуб и кожи
Миллиардов 50 там лежало в номиналах до ляма(оранжевых)
Квартиру точно мог зимой себе купить
Или бДжип трёхлетку Б/Н
Стипендия была около трёх долларов
Зарплата профессоров с кафедры - одногруппников Кучмы по ДГУ - 30-40 Лямов со всеми плюхами за научные работы при совке
Коньяк им покупал на НГ на модули не гадостную Метаксу за 4-6млн, а коллекционный армянский чуть ли не по сотке Ахтамар 20ти летний в хрустальном литровом графине-бутылке
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:59

  rjkz написав:
Вы забыли про амортизацию ремонта и дома.

Все таки если дом относительно новый, то амортизацию самого дома можно не считать, только ремонта, да и то не всего.

Есть конечно гвнодома на триста квартир в парадном, вот там действительно амортизация как на станции метро.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Все таки если дом относительно новый, то амортизацию самого дома можно не считать, только ремонта, да и то не всего.

Формально амортизация это износ но.., я бы не считал амортизацию так прямолинейно, так как в случае модных, представительских товаров налицо явно нелинейная зависимость.
Тут есть некоторые аналогии с машиной. В первые 30% эксплуатации амортизация максимальная, в последние падение цены минимальное и зависит от состояния.
Модное падает быстро, потому что становится немодным (Мерседес прошлого поколения), среднее падает ближе к физическому износу (Форд), нижнему сегменту пофиг на год (Лада, Ланос) всегда найдутся желающие даже на хрущь.
  hume написав:Все таки если дом относительно новый, то амортизацию самого дома можно не считать, только ремонта, да и то не всего.

Добавлю. Сравните цену аналогичного постройки середины 2000-х и 2020-ого с модными МОПами в одной локации. Аренда будет отличаться в полтора раза, хотя первый вариант может быть качественней и прослужит в два раза дольше.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 22:50

  Vlad442 написав:Формально амортизация это износ но..,


формально - амортизация - это не износ. это метод постепенного переноса понесенных капитальных затрат на операционные затраты эксплуатационных периодов
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  adeges написав:
  Vlad442 написав:Формально амортизация это износ но..,


формально - амортизация - это не износ. это метод постепенного переноса понесенных капитальных затрат на операционные затраты эксплуатационных периодов

Вы придираетесь к словам. Лендлорда при расчете рентабельности заботит потеря ценности актива - из прибыли нужно вычитать "компенсацию капитальных затрат".
Можно делать это линейно, можно нелинейно.
Если вы купили 20-летнего раба, то нужно эксплуатировать пока молодой, потому что в 30 будет стоить в два раза дешевле и работать в полтора раза хуже, а 40 и 5 кг не поднимет, будет только есть много просить.
Новострой -> Чешка -> Хрущь.
Если купили машину под такси, то основную часть нужно компенсировать в первые годы эксплуатации, а не равномерно распределять на 10 лет.
Так и с жильем. За 20 лет построят новые новострои, с бомбоубежищем и бронированным фасадом, например, а сегодняшние опустятся в ранг шлака.
Vlad442
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