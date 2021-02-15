RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2257225822592260
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:24

Успіх
Может и 2-3триллиона
Ты помнишь курс доллара 195000 летом 95года?
Я тогда с академки вышел и сразу на третий курс и на военку в арту(Д30а, Д20)
Помню обувную коробку с купонами по концу сезона шуб и кожи
Миллиардов 50 там лежало в номиналах до ляма(оранжевых)
Квартиру точно мог зимой себе купить
Или бДжип трёхлетку Б/Н
Стипендия была около трёх долларов
Зарплата профессоров с кафедры - одногруппников Кучмы по ДГУ - 30-40 Лямов со всеми плюхами за научные работы при совке
Коньяк им покупал на НГ на модули не гадостную Метаксу за 4-6млн, а коллекционный армянский чуть ли не по сотке Ахтамар 20ти летний в хрустальном литровом графине-бутылке
барабашов
 
Повідомлень: 2342
З нами з: 16.06.15
Подякував: 228 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:59

  rjkz написав:
Вы забыли про амортизацию ремонта и дома.

Все таки если дом относительно новый, то амортизацию самого дома можно не считать, только ремонта, да и то не всего.

Есть конечно гвнодома на триста квартир в парадном, вот там действительно амортизация как на станции метро.
hume
 
Повідомлень: 8597
З нами з: 27.12.12
Подякував: 918 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Все таки если дом относительно новый, то амортизацию самого дома можно не считать, только ремонта, да и то не всего.

Формально амортизация это износ но.., я бы не считал амортизацию так прямолинейно, так как в случае модных, представительских товаров налицо явно нелинейная зависимость.
Тут есть некоторые аналогии с машиной. В первые 30% эксплуатации амортизация максимальная, в последние падение цены минимальное и зависит от состояния.
Модное падает быстро, потому что становится немодным (Мерседес прошлого поколения), среднее падает ближе к физическому износу (Форд), нижнему сегменту пофиг на год (Лада, Ланос) всегда найдутся желающие даже на хрущь.
  hume написав:Все таки если дом относительно новый, то амортизацию самого дома можно не считать, только ремонта, да и то не всего.

Добавлю. Сравните цену аналогичного постройки середины 2000-х и 2020-ого с модными МОПами в одной локации. Аренда будет отличаться в полтора раза, хотя первый вариант может быть качественней и прослужит в два раза дольше.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9034
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2069 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 22:50

  Vlad442 написав:Формально амортизация это износ но..,


формально - амортизация - это не износ. это метод постепенного переноса понесенных капитальных затрат на операционные затраты эксплуатационных периодов
adeges
 
Повідомлень: 3999
З нами з: 14.03.06
Подякував: 308 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  adeges написав:
  Vlad442 написав:Формально амортизация это износ но..,


формально - амортизация - это не износ. это метод постепенного переноса понесенных капитальных затрат на операционные затраты эксплуатационных периодов

Вы придираетесь к словам. Лендлорда при расчете рентабельности заботит потеря ценности актива - из прибыли нужно вычитать "компенсацию капитальных затрат".
Можно делать это линейно, можно нелинейно.
Если вы купили 20-летнего раба, то нужно эксплуатировать пока молодой, потому что в 30 будет стоить в два раза дешевле и работать в полтора раза хуже, а 40 и 5 кг не поднимет, будет только есть много просить.
Новострой -> Чешка -> Хрущь.
Если купили машину под такси, то основную часть нужно компенсировать в первые годы эксплуатации, а не равномерно распределять на 10 лет.
Так и с жильем. За 20 лет построят новые новострои, с бомбоубежищем и бронированным фасадом, например, а сегодняшние опустятся в ранг шлака.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9034
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2069 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Фактически все современные дома с бомбоубежищами, их функцию выполняют подземные паркинги с несколькими выездами, выходами и системой вентиляции. В одном доме на районе с большим паркингом активисты притащили генератор, огромный запас воды, даже уголок отдыха сделали с настольным теннисом, в паркинге даже туалет есть с умывальником. Так что вопрос бомбоубежища можно решить просто внеся некоторые поправки в дбн. Без подземных паркингов строить запрещено+ докрутить какие-то спец нормы (подсмотреть у Израиля). Единственный минус нахождения в паркинге для моей семьи был холод. Потом уже оставшиеся в доме поменялись с уехавшим местами в паркинге и стало проще.
hume
 
Повідомлень: 8597
З нами з: 27.12.12
Подякував: 918 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Т.е. подземный паркинг это помещение с двойным назначением
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7594
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:10

  Investor_K написав:Т.е. подземный паркинг это помещение с двойным назначением

Почему бы и нет Главное, чтоб было несколько выходов отдельных друг от друга. Это то, чем он отличается от подвала, где один выход и есть риск быть заваленным. Если не ошибаюсь, то в Израиле бомбоубежищем может называться любая укреплённая комната на этаже, или вообще в квартире. Паркинг как вариант очень неплох. Монолитные конструкции, как мы уже не раз видели, не дают полностью сложится дому, поэтому теоретически паркинг не засыпит. При частичном обвале паркинг имеет минимум 2 выезда + несколько выходов (здесь уже зависит от индивидуального подхода застройщика)
hume
 
Повідомлень: 8597
З нами з: 27.12.12
Подякував: 918 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2257225822592260
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 10027, 10028, 10029
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
100287 20218224
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лип, 2022 19:25
hume
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1047 3651654
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 258180
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.