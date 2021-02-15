|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 30 чер, 2022 08:24
Успіх
Может и 2-3триллиона
Ты помнишь курс доллара 195000 летом 95года?
Я тогда с академки вышел и сразу на третий курс и на военку в арту(Д30а, Д20)
Помню обувную коробку с купонами по концу сезона шуб и кожи
Миллиардов 50 там лежало в номиналах до ляма(оранжевых)
Квартиру точно мог зимой себе купить
Или бДжип трёхлетку Б/Н
Стипендия была около трёх долларов
Зарплата профессоров с кафедры - одногруппников Кучмы по ДГУ - 30-40 Лямов со всеми плюхами за научные работы при совке
Коньяк им покупал на НГ на модули не гадостную Метаксу за 4-6млн, а коллекционный армянский чуть ли не по сотке Ахтамар 20ти летний в хрустальном литровом графине-бутылке
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2342
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 чер, 2022 08:59
rjkz написав:
Вы забыли про амортизацию ремонта и дома.
Все таки если дом относительно новый, то амортизацию самого дома можно не считать, только ремонта, да и то не всего.
Есть конечно гвнодома на триста квартир в парадном, вот там действительно амортизация как на станции метро.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8597
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 918 раз.
- Подякували: 1752 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 чер, 2022 20:56
hume написав:
Все таки если дом относительно новый, то амортизацию самого дома можно не считать, только ремонта, да и то не всего.
Формально амортизация это износ но.., я бы не считал амортизацию так прямолинейно, так как в случае модных, представительских товаров налицо явно нелинейная зависимость.
Тут есть некоторые аналогии с машиной. В первые 30% эксплуатации амортизация максимальная, в последние падение цены минимальное и зависит от состояния.
Модное падает быстро, потому что становится немодным (Мерседес прошлого поколения), среднее падает ближе к физическому износу (Форд), нижнему сегменту пофиг на год (Лада, Ланос) всегда найдутся желающие даже на хрущь.
hume написав:
Все таки если дом относительно новый, то амортизацию самого дома можно не считать, только ремонта, да и то не всего.
Добавлю. Сравните цену аналогичного постройки середины 2000-х и 2020-ого с модными МОПами в одной локации. Аренда будет отличаться в полтора раза, хотя первый вариант может быть качественней и прослужит в два раза дольше.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9034
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2069 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 чер, 2022 22:50
Vlad442 написав:
Формально амортизация это износ но..,
формально - амортизация - это не износ. это метод постепенного переноса понесенных капитальных затрат на операционные затраты эксплуатационных периодов
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3999
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:40
adeges написав: Vlad442 написав:
Формально амортизация это износ но..,
формально - амортизация - это не износ. это метод постепенного переноса понесенных капитальных затрат на операционные затраты эксплуатационных периодов
Вы придираетесь к словам. Лендлорда при расчете рентабельности заботит потеря ценности актива - из прибыли нужно вычитать "компенсацию капитальных затрат".
Можно делать это линейно, можно нелинейно.
Если вы купили 20-летнего раба, то нужно эксплуатировать пока молодой, потому что в 30 будет стоить в два раза дешевле и работать в полтора раза хуже, а 40 и 5 кг не поднимет, будет только есть много просить.
Новострой -> Чешка -> Хрущь.
Если купили машину под такси, то основную часть нужно компенсировать в первые годы эксплуатации, а не равномерно распределять на 10 лет.
Так и с жильем. За 20 лет построят новые новострои, с бомбоубежищем и бронированным фасадом, например, а сегодняшние опустятся в ранг шлака.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9034
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2069 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:20
Фактически все современные дома с бомбоубежищами, их функцию выполняют подземные паркинги с несколькими выездами, выходами и системой вентиляции. В одном доме на районе с большим паркингом активисты притащили генератор, огромный запас воды, даже уголок отдыха сделали с настольным теннисом, в паркинге даже туалет есть с умывальником. Так что вопрос бомбоубежища можно решить просто внеся некоторые поправки в дбн. Без подземных паркингов строить запрещено+ докрутить какие-то спец нормы (подсмотреть у Израиля). Единственный минус нахождения в паркинге для моей семьи был холод. Потом уже оставшиеся в доме поменялись с уехавшим местами в паркинге и стало проще.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8597
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 918 раз.
- Подякували: 1752 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:31
Т.е. подземный паркинг это помещение с двойным назначением
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7594
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:10
Investor_K написав:
Т.е. подземный паркинг это помещение с двойным назначением
Почему бы и нет Главное, чтоб было несколько выходов отдельных друг от друга. Это то, чем он отличается от подвала, где один выход и есть риск быть заваленным. Если не ошибаюсь, то в Израиле бомбоубежищем может называться любая укреплённая комната на этаже, или вообще в квартире. Паркинг как вариант очень неплох. Монолитные конструкции, как мы уже не раз видели, не дают полностью сложится дому, поэтому теоретически паркинг не засыпит. При частичном обвале паркинг имеет минимум 2 выезда + несколько выходов (здесь уже зависит от индивидуального подхода застройщика)
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8597
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 918 раз.
- Подякували: 1752 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|100287
|20218224
|
П'ят 01 лип, 2022 19:25
hume
|
|1047
|3651654
|
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
|
|138
|258180
|
|