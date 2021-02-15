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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2258225922602261
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:12

Кратный рост звонков по аренде
Сравниваю понедельник к понедельнику
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:03

  UA написав:Кратный рост звонков по аренде
Сравниваю понедельник к понедельнику

какой сегмент? эконом? премиум? просмотры есть?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:27

  Олежан написав:
  UA написав:Кратный рост звонков по аренде
Сравниваю понедельник к понедельнику

какой сегмент? эконом? премиум? просмотры есть?

Звісно, що немає.
Ціни орендного КРЖН останній місяць - без змін.
Можливо, якісь рандомні флуктуації, кіт Шредингера передав привіт чеширському коту)))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:27

  Олежан написав:
  UA написав:Кратный рост звонков по аренде
Сравниваю понедельник к понедельнику

какой сегмент? эконом? премиум? просмотры есть?

или вообще съезжают)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 19:06

  hume написав:Значит всё-таки правда, что эта комната может находится на этаже и никуда бежать не нужно, удобно.

Каждый раз при воздушной тревоге в паркинг не набегаешься. Но при постоянных обстрелах артой паркинг справится с функцией бомбоубежища.


То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:05

  rjkz написав:
  hume написав:Значит всё-таки правда, что эта комната может находится на этаже и никуда бежать не нужно, удобно.

Каждый раз при воздушной тревоге в паркинг не набегаешься. Но при постоянных обстрелах артой паркинг справится с функцией бомбоубежища.


То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?

Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:25

  UA написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Значит всё-таки правда, что эта комната может находится на этаже и никуда бежать не нужно, удобно.

Каждый раз при воздушной тревоге в паркинг не набегаешься. Но при постоянных обстрелах артой паркинг справится с функцией бомбоубежища.


То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?

Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.

А говноблок и панорамные окна - всьо?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:32

  airmax78 написав:
  UA написав:
  rjkz написав:То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?

Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.

А говноблок и панорамные окна - всьо?


Да, Максим, уже не модно. Но ШТОРЫ решают. Светомаскировка как никак.
Со ШТОРАми можно за 600 впарить. Не меньше.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 21:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.

А говноблок и панорамные окна - всьо?


Да, Максим, уже не модно. Но ШТОРЫ решают. Светомаскировка как никак.
Со ШТОРАми можно за 600 впарить. Не меньше.
Бронєштори - можна і з панорамними брати, бронепанелі - і овноблоки згодяться
Faceless
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  #<1 ... 2258225922602261
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