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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:12
Кратный рост звонков по аренде
Сравниваю понедельник к понедельнику
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UA
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Додано: Пон 04 лип, 2022 16:03
UA написав:
Кратный рост звонков по аренде
Сравниваю понедельник к понедельнику
какой сегмент? эконом? премиум? просмотры есть?
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Олежан
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Додано: Пон 04 лип, 2022 16:27
Олежан написав: UA написав:
Кратный рост звонков по аренде
Сравниваю понедельник к понедельнику
какой сегмент? эконом? премиум? просмотры есть?
Звісно, що немає.
Ціни орендного КРЖН останній місяць - без змін.
Можливо, якісь рандомні флуктуації, кіт Шредингера передав привіт чеширському коту)))
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Додано: Пон 04 лип, 2022 16:27
Олежан написав: UA написав:
Кратный рост звонков по аренде
Сравниваю понедельник к понедельнику
какой сегмент? эконом? премиум? просмотры есть?
или вообще съезжают)
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Мизантрóп
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Додано: Пон 04 лип, 2022 19:06
hume написав:
Значит всё-таки правда, что эта комната может находится на этаже и никуда бежать не нужно, удобно.
Каждый раз при воздушной тревоге в паркинг не набегаешься. Но при постоянных обстрелах артой паркинг справится с функцией бомбоубежища.
То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?
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rjkz
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Додано: Пон 04 лип, 2022 20:05
rjkz написав: hume написав:
Значит всё-таки правда, что эта комната может находится на этаже и никуда бежать не нужно, удобно.
Каждый раз при воздушной тревоге в паркинг не набегаешься. Но при постоянных обстрелах артой паркинг справится с функцией бомбоубежища.
То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?
Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
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UA
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Додано: Пон 04 лип, 2022 20:25
UA написав: rjkz написав: hume написав:
Значит всё-таки правда, что эта комната может находится на этаже и никуда бежать не нужно, удобно.
Каждый раз при воздушной тревоге в паркинг не набегаешься. Но при постоянных обстрелах артой паркинг справится с функцией бомбоубежища.
То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?
Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
А говноблок и панорамные окна - всьо?
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airmax78
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Додано: Пон 04 лип, 2022 20:32
airmax78 написав: UA написав: rjkz написав:
То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?
Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
А говноблок и панорамные окна - всьо?
Да, Максим, уже не модно. Но ШТОРЫ решают. Светомаскировка как никак.
Со ШТОРАми можно за 600 впарить. Не меньше.
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rjkz
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Додано: Пон 04 лип, 2022 21:01
rjkz написав: airmax78 написав: UA написав:
Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
А говноблок и панорамные окна - всьо?
Да, Максим, уже не модно. Но ШТОРЫ решают. Светомаскировка как никак.
Со ШТОРАми можно за 600 впарить. Не меньше.
Бронєштори - можна і з панорамними брати, бронепанелі - і овноблоки згодяться
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Faceless
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Додано: Пон 04 лип, 2022 21:13
rjkz написав: airmax78 написав: UA написав:
Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
А говноблок и панорамные окна - всьо?
Да, Максим, уже не модно. Но ШТОРЫ решают. Светомаскировка как никак.
Со ШТОРАми можно за 600 впарить. Не меньше.
За 600куе? Мне кажется многовато. Даже за 500куе было всего 2 звонка пока.
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airmax78
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