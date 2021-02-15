|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лип, 2022 21:14
Faceless написав:
Бронєштори - можна і з панорамними брати, бронепанелі - і овноблоки згодяться
Так в мене стіни і так армовані. Склохолстом.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40697
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5023 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 лип, 2022 22:26
UA написав: rjkz написав: hume написав:
Значит всё-таки правда, что эта комната может находится на этаже и никуда бежать не нужно, удобно.
Каждый раз при воздушной тревоге в паркинг не набегаешься. Но при постоянных обстрелах артой паркинг справится с функцией бомбоубежища.
То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?
Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 754
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лип, 2022 22:33
Damien написав: UA написав: rjkz написав:
То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?
Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.
В Харкові можна з Держпрому зробити модний ЖК.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31744
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 7542 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slonomag
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|100402
|20307046
|
|
|1047
|3651837
|
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
|
|138
|258191
|
|