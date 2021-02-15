Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Значит всё-таки правда, что эта комната может находится на этаже и никуда бежать не нужно, удобно.
Каждый раз при воздушной тревоге в паркинг не набегаешься. Но при постоянных обстрелах артой паркинг справится с функцией бомбоубежища.
То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?
Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.
rjkz написав: То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?
Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.
rjkz написав:То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?
Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.
Да ладно, там толщина тех стен бетонных сантиметров 15 максимум. Жуткие дома - холодные и сырые. Вот такое надо строить теперь в Киеве: https://en.wikipedia.org/wiki/Flak_towe ... ugarten_(1).JPG Каждая на 10000-30000 человек рассчитана была. Толщина стен - 3.5 метра. В такой жить и можно на сирены вообще внимания не обращать.
UA написав:Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.
Да ладно, там толщина тех стен бетонных сантиметров 15 максимум. Жуткие дома - холодные и сырые. Вот такое надо строить теперь в Киеве: https://en.wikipedia.org/wiki/Flak_towe ... ugarten_(1).JPG Каждая на 10000-30000 человек рассчитана была. Толщина стен - 3.5 метра. В такой жить и можно на сирены вообще внимания не обращать.
3,5 метра это не много. Египтологи теперь по-новому взглянут на пирамиды. По всей видимости фараоны еще тогда подозревали о будущем существовании русского мира