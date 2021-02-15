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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2259226022612262
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 21:14

  Faceless написав:
Бронєштори - можна і з панорамними брати, бронепанелі - і овноблоки згодяться

Так в мене стіни і так армовані. Склохолстом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 22:26

  UA написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Значит всё-таки правда, что эта комната может находится на этаже и никуда бежать не нужно, удобно.

Каждый раз при воздушной тревоге в паркинг не набегаешься. Но при постоянных обстрелах артой паркинг справится с функцией бомбоубежища.


То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?

Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.

В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 22:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Damien написав:
  UA написав:
  rjkz написав:
То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?

Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.

В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.
В Харкові можна з Держпрому зробити модний ЖК.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:03

  Damien написав:
  UA написав:
  rjkz написав:То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?

Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.

В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.

Да ладно, там толщина тех стен бетонных сантиметров 15 максимум. Жуткие дома - холодные и сырые. Вот такое надо строить теперь в Киеве: https://en.wikipedia.org/wiki/Flak_towe ... ugarten_(1).JPG
Каждая на 10000-30000 человек рассчитана была. Толщина стен - 3.5 метра. В такой жить и можно на сирены вообще внимания не обращать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:31

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  UA написав:Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.

В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.

Да ладно, там толщина тех стен бетонных сантиметров 15 максимум. Жуткие дома - холодные и сырые. Вот такое надо строить теперь в Киеве: https://en.wikipedia.org/wiki/Flak_towe ... ugarten_(1).JPG
Каждая на 10000-30000 человек рассчитана была. Толщина стен - 3.5 метра. В такой жить и можно на сирены вообще внимания не обращать.

3,5 метра это не много. Египтологи теперь по-новому взглянут на пирамиды. По всей видимости фараоны еще тогда подозревали о будущем существовании русского мира
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 02:55

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:А говноблок и панорамные окна - всьо?


Да, Максим, уже не модно. Но ШТОРЫ решают. Светомаскировка как никак.
Со ШТОРАми можно за 600 впарить. Не меньше.

За 600куе? Мне кажется многовато. Даже за 500куе было всего 2 звонка пока.


Вот видите, уже АжЫАтаЖ!
Продешевите, пяткой чую, продешевите!
Нада падымать прайс, аукцЫон на повышение.
"В очередь, сукины дети, в очередь!" (М.А. Булгаков, "Собачье сердце")
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:00

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Да, Максим, уже не модно. Но ШТОРЫ решают. Светомаскировка как никак.
Со ШТОРАми можно за 600 впарить. Не меньше.

За 600куе? Мне кажется многовато. Даже за 500куе было всего 2 звонка пока.


Вот видите, уже АжЫАтаЖ!
Продешевите, пяткой чую, продешевите!
Нада падымать прайс, аукцЫон на повышение.
"В очередь, сукины дети, в очередь!" (М.А. Булгаков, "Собачье сердце")

Я не удивлен. Объект уникальный - своего покупателя точно найдет.
airmax78
 
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