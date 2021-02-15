Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Значит всё-таки правда, что эта комната может находится на этаже и никуда бежать не нужно, удобно.
Каждый раз при воздушной тревоге в паркинг не набегаешься. Но при постоянных обстрелах артой паркинг справится с функцией бомбоубежища.
То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?
Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.
rjkz написав: То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?
Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.
rjkz написав:То есть, Вы считаете, что надо покупать недвижимость обязательно с бомбоубежищем?
Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.
Да ладно, там толщина тех стен бетонных сантиметров 15 максимум. Жуткие дома - холодные и сырые. Вот такое надо строить теперь в Киеве: https://en.wikipedia.org/wiki/Flak_towe ... ugarten_(1).JPG Каждая на 10000-30000 человек рассчитана была. Толщина стен - 3.5 метра. В такой жить и можно на сирены вообще внимания не обращать.
UA написав:Двухметровые кирпичные стены + окна бойницы с бронированными заслонками автоматически закрываемыми при сигнале воздушной тревоги - вот модный тренд 2022 года.
В моем родном городе есть монолитный многоэтажный дом. В полном смысле монолитный - не каркас монолит с заполнением стен овноблоком/кирпичем, а полностью - все наружные стены тоже монолит. Он один такой был. Наверное сейчас приобрел невероятную ценность. В фантастических фильмах базы повстанцев менее укреплены.
Да ладно, там толщина тех стен бетонных сантиметров 15 максимум. Жуткие дома - холодные и сырые. Вот такое надо строить теперь в Киеве: https://en.wikipedia.org/wiki/Flak_towe ... ugarten_(1).JPG Каждая на 10000-30000 человек рассчитана была. Толщина стен - 3.5 метра. В такой жить и можно на сирены вообще внимания не обращать.
3,5 метра это не много. Египтологи теперь по-новому взглянут на пирамиды. По всей видимости фараоны еще тогда подозревали о будущем существовании русского мира
airmax78 написав:За 600куе? Мне кажется многовато. Даже за 500куе было всего 2 звонка пока.
Вот видите, уже АжЫАтаЖ! Продешевите, пяткой чую, продешевите! Нада падымать прайс, аукцЫон на повышение. "В очередь, сукины дети, в очередь!" (М.А. Булгаков, "Собачье сердце")
Я не удивлен. Объект уникальный - своего покупателя точно найдет.
Я бы в сценарии этого реалити-шоу написал: "Начало августа 2022. Квартира продана. Покупатель торговался как осатанелый, но, поскольку за ним стояла очередь из других покупателей, сильно давить на продавца он не мог. После трех часов споров, танцев, хлопаний дверью с уходом и последующим возвращением, киданием головных уборов и пачек долларов на пол, сошлись на скидке $2447 от 500куе. Все довольны. Здравствуй, Вена!"