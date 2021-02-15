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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2260226122622263
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:33

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Проблема Вашей недвижимости в том, что целевая аудитория таких квартир сидит сейчас по модным мопам Вен и Цюрихов и судорожно выводят капиталы из Украины.

Как Макс... В том числе и выставляют свои прелести в модных мопах на продажу.
Не все, но на рынке, где один покупатель, даже 500 предложений это много.

Тому ціна їлітного сегмента нерухомості - повинна "просісти" в 3-4 рази, на відміну від ширпотребівського житла. Те здешевшає в 2 рази. Приблизно.
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