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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лип, 2022 11:33
Vlad442 написав: BIGor написав:
Проблема Вашей недвижимости в том, что целевая аудитория таких квартир сидит сейчас по модным мопам Вен и Цюрихов и судорожно выводят капиталы из Украины.
Как Макс... В том числе и выставляют свои прелести в модных мопах на продажу.
Не все, но на рынке, где один покупатель, даже 500 предложений это много.
Тому ціна їлітного сегмента нерухомості - повинна "просісти" в 3-4 рази, на відміну від ширпотребівського житла. Те здешевшає в 2 рази. Приблизно.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 15:31
Vlad442 написав: BIGor написав:
Проблема Вашей недвижимости в том, что целевая аудитория таких квартир сидит сейчас по модным мопам Вен и Цюрихов и судорожно выводят капиталы из Украины.
Как Макс... В том числе и выставляют свои прелести в модных мопах на продажу.
Не все, но на рынке, где один покупатель, даже 500 предложений это много.
Чтобы быстро закончить эпопею с прелестью, нужно всего лишь несколько шагов:
1) Выставить на продажу не за 500куе, а за 200куе
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
3) Успокоиться и жить дальше
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Damien
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Додано: Вів 05 лип, 2022 15:45
Damien написав:
..
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
..
Локация рулит.
Тактический ядерный заряд с вероятностью 99% сожжет втруху Львовскую площадь с квартирами что за 200К, что за 500К, но пощадит квартиры на Алма-Атинской па 50К и Ирпень.
Вот и думай теперь про три "Л" при выборе
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Додано: Вів 05 лип, 2022 16:10
sequence написав: Damien написав:
..
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
..
Локация рулит.
Тактический ядерный заряд с вероятностью 99% сожжет втруху Львовскую площадь с квартирами что за 200К, что за 500К, но пощадит квартиры на Алма-Атинской па 50К и Ирпень.
Вот и думай теперь про три "Л" при выборе
Не посмеют! София Киевская под защитой Юнеско. Они не имеют права бомбить центр. Опять же тут куча посольств. Правда китайское не тут. Но польское-то они точно бонбить не посмеют. Опять же резиденция индийского посла. Француское, итальянское, словацкое, немецкое, австрийское, БЕЛОРУССКОЕ.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 05 лип, 2022 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 16:10
sequence написав: Damien написав:
..
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
..
Локация рулит.
Тактический ядерный заряд с вероятностью 99% сожжет втруху Львовскую площадь с квартирами что за 200К, что за 500К, но пощадит квартиры на Алма-Атинской па 50К и Ирпень.
Вот и думай теперь про три "Л" при выборе
В Ірпені рашисти вже побували, натворили чорних справ.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 16:19
sequence написав: Damien написав:
..
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
..
Локация рулит.
Тактический ядерный заряд с вероятностью 99% сожжет втруху Львовскую площадь с квартирами что за 200К, что за 500К, но пощадит квартиры на Алма-Атинской па 50К и Ирпень.
Вот и думай теперь про три "Л" при выборе
моё мнение что если будет ядерный удар то по центру Украины.По пригроничным бить опасно-можно заразить территории европы,белоруси,молдовы и свою кацапскую.Киев тоже защищен кучами посольств. А вот центр к сожалению выглядит как цель
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konstantin kirovograd
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Додано: Вів 05 лип, 2022 16:20
Если начнут бомбить центр Киева - считайте что начался обратный отсчет до начала ядерной войны.
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airmax78
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Додано: Вів 05 лип, 2022 16:52
konstantin kirovograd написав:
..По пригроничным бить опасно-можно заразить территории европы,белоруси,молдовы и свою кацапскую.Киев тоже защищен кучами посольств. А вот центр к сожалению выглядит как цель
для тех кто в танке разъясняю. Тактический ядерный удар приводит лишь к кратковременному всплеску фона.
жители Хиросимы, Нагасаки и Семипалатинска не дадут соврать
но разрушения суровые. Говноблоки рассыпятся в труху, сталинки частично уцелеют
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sequence
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Додано: Вів 05 лип, 2022 16:55
airmax78 написав:
Не посмеют! .. тут куча посольств. ..
китайцев, беларусов и индусов за день уведомят.
Кстати, а беларусы все еще здесь?
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Додано: Вів 05 лип, 2022 16:57
Damien написав: Vlad442 написав: BIGor написав:
Проблема Вашей недвижимости в том, что целевая аудитория таких квартир сидит сейчас по модным мопам Вен и Цюрихов и судорожно выводят капиталы из Украины.
Как Макс... В том числе и выставляют свои прелести в модных мопах на продажу.
Не все, но на рынке, где один покупатель, даже 500 предложений это много.
Чтобы быстро закончить эпопею с прелестью, нужно всего лишь несколько шагов:
1) Выставить на продажу не за 500куе, а за 200куе
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
3) Успокоиться и жить дальше
500куе, с торгом до 400куе. На сделку я приеду в Киев о чем всем заранее сообщу дополнительно.
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airmax78
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