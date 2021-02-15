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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лип, 2022 17:00
Frant написав:
..
В Ірпені рашисти вже побували, натворили чорних справ.
при подобном развитии событий (не приведи Господи!) Ирпень покажется милым, практически не пострадавшим городом.
Кстати, ехал недавно в Немешаево через Ирпень. Визуально, серьезно (разрушены стены) пострадало не более 1/10 фонда.
Стекла повылетали правда кругом, фасады битые, но то такое, в сравнении
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:01
sequence написав: airmax78 написав:
Не посмеют! .. тут куча посольств. ..
китайцев, беларусов и индусов за день уведомят.
Кстати, а беларусы все еще здесь?
А с Софией Киевской и Золотыми Воротами что делать? Их даже если за день уведомить - они убраться не успеют.
Нет, невозможно чтобы кацапы бомбили центр Киева.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:02
airmax78 написав:
..
500куе, с торгом до 400куе. На сделку я приеду в Киев о чем всем заранее сообщу дополнительно.
а вы катаетесь по паспорту третьей страны, что так свободно туды сюды, или есть прочие обстоятельства?
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:05
sequence написав: airmax78 написав:
..
500куе, с торгом до 400куе. На сделку я приеду в Киев о чем всем заранее сообщу дополнительно.
а вы катаетесь по паспорту третьей страны, что так свободно туды сюды, или есть прочие обстоятельства?
Ради того чтобы передать прекрасную квартиру новому собственнику и поспособствовать чужому счастью - я готов рискнуть свободой передвижения. Есть надежда, что и второй раз меня пропустят. Хотя, конечно, возможны варианты.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:16
airmax78 написав:
Если начнут бомбить центр Киева - считайте что начался обратный отсчет до начала ядерной войны.
ИМХО. В таком случае, оказаться в эпицентре первого удара не такой и плохой вариант, чтобы не видеть и прочувствовать все "прелести" глобальной ядерной войны...
По обстрелам, говновблок вообще в труху рассыпается, и те монолитные дома в которых есть монолитные стены между квартирами и которые составляют пояс безопасности внутри дома, очень хороший вариант, а те которые имеют сплошной просвет монолита и заполнены говноблоком, такое себе убежище.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:34
sequence написав: Frant написав:
..
В Ірпені рашисти вже побували, натворили чорних справ.
при подобном развитии событий (не приведи Господи!) Ирпень покажется милым, практически не пострадавшим городом.
Кстати, ехал недавно в Немешаево через Ирпень. Визуально, серьезно (разрушены стены) пострадало не более 1/10 фонда.
Стекла повылетали правда кругом, фасады битые, но то такое, в сравнении
На крыши посмотрите, они массово посечены в решето. А внешне домик может быть вполне как новый. Мансарда самый худший выбор. Цоколь хоть можно мешками с песком прикрыть.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:29
airmax78 написав: Damien написав:
Чтобы быстро закончить эпопею с прелестью, нужно всего лишь несколько шагов:
1) Выставить на продажу не за 500куе, а за 200куе
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
3) Успокоиться и жить дальше
500куе, с торгом до 400куе. На сделку я приеду в Киев о чем всем заранее сообщу дополнительно.
Не верю в продажу ни за 400, ни за 300, ни за 200 в ближайшие годы, если у нее себестоимость менее 400(с Ваших слов) при ремонте, происходившем в дорогие 20-21годы, ремонте, сделанном дорогим прорабом, ремонте, сделанном не "на продажу"(то есть вложено много лишних денег на работы и материалы, которые ни на копейку не увеличивают стоимость продажи).
Похоже на цель не продать, а обосновать где взял деньги на покупку жилья в Вене. Все равно ж невозможно понять продал или нет.
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Damien
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:35
sequence написав: Damien написав:
..
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
..
Локация рулит.
Тактический ядерный заряд с вероятностью 99% сожжет втруху Львовскую площадь с квартирами что за 200К, что за 500К, но пощадит квартиры на Алма-Атинской па 50К и Ирпень.
Вот и думай теперь про три "Л" при выборе
L!L! and L!
L - локация в невоюющей стране.
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rjkz
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:39
Damien написав: airmax78 написав: Damien написав:
Чтобы быстро закончить эпопею с прелестью, нужно всего лишь несколько шагов:
1) Выставить на продажу не за 500куе, а за 200куе
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
3) Успокоиться и жить дальше
500куе, с торгом до 400куе. На сделку я приеду в Киев о чем всем заранее сообщу дополнительно.
Не верю в продажу ни за 400, ни за 300, ни за 200 в ближайшие годы, если у нее себестоимость менее 400(с Ваших слов) при ремонте, происходившем в дорогие 20-21годы, ремонте, сделанном дорогим прорабом, ремонте, сделанном не "на продажу"(то есть вложено много лишних денег на работы и материалы, которые ни на копейку не увеличивают стоимость продажи).
Похоже на цель не продать, а обосновать где взял деньги на покупку жилья в Вене. Все равно ж невозможно понять продал или нет.
Ну, посмотрим - чего загадывать? Как продастся - я торжественно об этом объявлю. О дате и месте сделки передумал сообщать. По завершении сообщу.
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