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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лип, 2022 17:00
Frant написав:
..
В Ірпені рашисти вже побували, натворили чорних справ.
при подобном развитии событий (не приведи Господи!) Ирпень покажется милым, практически не пострадавшим городом.
Кстати, ехал недавно в Немешаево через Ирпень. Визуально, серьезно (разрушены стены) пострадало не более 1/10 фонда.
Стекла повылетали правда кругом, фасады битые, но то такое, в сравнении
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:01
sequence написав: airmax78 написав:
Не посмеют! .. тут куча посольств. ..
китайцев, беларусов и индусов за день уведомят.
Кстати, а беларусы все еще здесь?
А с Софией Киевской и Золотыми Воротами что делать? Их даже если за день уведомить - они убраться не успеют.
Нет, невозможно чтобы кацапы бомбили центр Киева.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:02
airmax78 написав:
..
500куе, с торгом до 400куе. На сделку я приеду в Киев о чем всем заранее сообщу дополнительно.
а вы катаетесь по паспорту третьей страны, что так свободно туды сюды, или есть прочие обстоятельства?
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:05
sequence написав: airmax78 написав:
..
500куе, с торгом до 400куе. На сделку я приеду в Киев о чем всем заранее сообщу дополнительно.
а вы катаетесь по паспорту третьей страны, что так свободно туды сюды, или есть прочие обстоятельства?
Ради того чтобы передать прекрасную квартиру новому собственнику и поспособствовать чужому счастью - я готов рискнуть свободой передвижения. Есть надежда, что и второй раз меня пропустят. Хотя, конечно, возможны варианты.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:16
airmax78 написав:
Если начнут бомбить центр Киева - считайте что начался обратный отсчет до начала ядерной войны.
ИМХО. В таком случае, оказаться в эпицентре первого удара не такой и плохой вариант, чтобы не видеть и прочувствовать все "прелести" глобальной ядерной войны...
По обстрелам, говновблок вообще в труху рассыпается, и те монолитные дома в которых есть монолитные стены между квартирами и которые составляют пояс безопасности внутри дома, очень хороший вариант, а те которые имеют сплошной просвет монолита и заполнены говноблоком, такое себе убежище.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:34
sequence написав: Frant написав:
..
В Ірпені рашисти вже побували, натворили чорних справ.
при подобном развитии событий (не приведи Господи!) Ирпень покажется милым, практически не пострадавшим городом.
Кстати, ехал недавно в Немешаево через Ирпень. Визуально, серьезно (разрушены стены) пострадало не более 1/10 фонда.
Стекла повылетали правда кругом, фасады битые, но то такое, в сравнении
На крыши посмотрите, они массово посечены в решето. А внешне домик может быть вполне как новый. Мансарда самый худший выбор. Цоколь хоть можно мешками с песком прикрыть.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:29
airmax78 написав: Damien написав:
Чтобы быстро закончить эпопею с прелестью, нужно всего лишь несколько шагов:
1) Выставить на продажу не за 500куе, а за 200куе
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
3) Успокоиться и жить дальше
500куе, с торгом до 400куе. На сделку я приеду в Киев о чем всем заранее сообщу дополнительно.
Не верю в продажу ни за 400, ни за 300, ни за 200 в ближайшие годы, если у нее себестоимость менее 400(с Ваших слов) при ремонте, происходившем в дорогие 20-21годы, ремонте, сделанном дорогим прорабом, ремонте, сделанном не "на продажу"(то есть вложено много лишних денег на работы и материалы, которые ни на копейку не увеличивают стоимость продажи).
Похоже на цель не продать, а обосновать где взял деньги на покупку жилья в Вене. Все равно ж невозможно понять продал или нет.
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Damien
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:35
sequence написав: Damien написав:
..
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
..
Локация рулит.
Тактический ядерный заряд с вероятностью 99% сожжет втруху Львовскую площадь с квартирами что за 200К, что за 500К, но пощадит квартиры на Алма-Атинской па 50К и Ирпень.
Вот и думай теперь про три "Л" при выборе
L!L! and L!
L - локация в невоюющей стране.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:39
Damien написав: airmax78 написав: Damien написав:
Чтобы быстро закончить эпопею с прелестью, нужно всего лишь несколько шагов:
1) Выставить на продажу не за 500куе, а за 200куе
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
3) Успокоиться и жить дальше
500куе, с торгом до 400куе. На сделку я приеду в Киев о чем всем заранее сообщу дополнительно.
Не верю в продажу ни за 400, ни за 300, ни за 200 в ближайшие годы, если у нее себестоимость менее 400(с Ваших слов) при ремонте, происходившем в дорогие 20-21годы, ремонте, сделанном дорогим прорабом, ремонте, сделанном не "на продажу"(то есть вложено много лишних денег на работы и материалы, которые ни на копейку не увеличивают стоимость продажи).
Похоже на цель не продать, а обосновать где взял деньги на покупку жилья в Вене. Все равно ж невозможно понять продал или нет.
Ну, посмотрим - чего загадывать? Как продастся - я торжественно об этом объявлю. О дате и месте сделки передумал сообщать. По завершении сообщу.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:49
airmax78 написав: sequence написав: Damien написав:
..
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
..
Локация рулит.
Тактический ядерный заряд с вероятностью 99% сожжет втруху Львовскую площадь с квартирами что за 200К, что за 500К, но пощадит квартиры на Алма-Атинской па 50К и Ирпень.
Вот и думай теперь про три "Л" при выборе
Не посмеют! София Киевская под защитой Юнеско. Они не имеют права бомбить центр. Опять же тут куча посольств. Правда китайское не тут. Но польское-то они точно бонбить не посмеют. Опять же резиденция индийского посла. Француское, итальянское, словацкое, немецкое, австрийское, БЕЛОРУССКОЕ.
Максим, в вашем анамнезе столько было уже "НЕ", которые оказались "Да", что я на вашем месте не был-бы столь категоричен в суждениях, говорят, это удел невежд.
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