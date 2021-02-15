Додано: Вів 05 лип, 2022 18:29

airmax78 написав: Damien написав: Чтобы быстро закончить эпопею с прелестью, нужно всего лишь несколько шагов:

1) Выставить на продажу не за 500куе, а за 200куе

2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)

3) Успокоиться и жить дальше Чтобы быстро закончить эпопею с прелестью, нужно всего лишь несколько шагов:1) Выставить на продажу не за 500куе, а за 200куе2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)3) Успокоиться и жить дальше

500куе, с торгом до 400куе. На сделку я приеду в Киев о чем всем заранее сообщу дополнительно. 500куе, с торгом до 400куе. На сделку я приеду в Киев о чем всем заранее сообщу дополнительно.

Не верю в продажу ни за 400, ни за 300, ни за 200 в ближайшие годы, если у нее себестоимость менее 400(с Ваших слов) при ремонте, происходившем в дорогие 20-21годы, ремонте, сделанном дорогим прорабом, ремонте, сделанном не "на продажу"(то есть вложено много лишних денег на работы и материалы, которые ни на копейку не увеличивают стоимость продажи).Похоже на цель не продать, а обосновать где взял деньги на покупку жилья в Вене. Все равно ж невозможно понять продал или нет.