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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2263226422652266>
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:30

  airmax78 написав:Если начнут бомбить центр Киева - считайте что начался обратный отсчет до начала ядерной войны.


Это и будет началом и концом ядерной войны.
Запад введет санкции еще против ряда чинуш рфии, выскажет озабоченность и призовет к переговорам с раSSией, чтобы сохранить пуйлу морду, будет призывать Украину к непровоцировании дальнейшей эскалации и тп.
Это будет односторонняя ядерная война.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:32

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  Vlad442 написав:Как Макс... В том числе и выставляют свои прелести в модных мопах на продажу.
Не все, но на рынке, где один покупатель, даже 500 предложений это много.

Чтобы быстро закончить эпопею с прелестью, нужно всего лишь несколько шагов:
1) Выставить на продажу не за 500куе, а за 200куе
2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500)
3) Успокоиться и жить дальше

500куе, с торгом до 400куе. На сделку я приеду в Киев о чем всем заранее сообщу дополнительно.


И военкомат тоже?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:35

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:Не посмеют! .. тут куча посольств. ..

китайцев, беларусов и индусов за день уведомят.
Кстати, а беларусы все еще здесь?

А с Софией Киевской и Золотыми Воротами что делать? Их даже если за день уведомить - они убраться не успеют.
Нет, невозможно чтобы кацапы бомбили центр Киева.


Максим, все читают между строк:
  airmax78 написав:А с Софией Киевской, Золотыми Воротами и моей прелесцью что делать? Их даже если за день уведомить - они убраться не успеют.
Нет, невозможно чтобы кацапы бомбили центр Киева.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:37

​​Кропивницький

У Кропивницькому, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, вартість оренди житла зросла майже вдвічі. Про це Суспільному розповіла власниця агенції нерухомості Катерина Юрченко.

Після деокупації північних регіонів, сказала, вартість оренди зменшилась. За скільки можна орендувати квартиру у Кропивницькому - читайте в матеріалі Суспільного

https://t.me/suspilnekropyvnytskyi/7727
шах и мат Киеву. В Кропивницком недвижимость в 3 раза дешевле киевской а аренда +/- примерно одинаковая. Киевские цены на аренду вернулись с космоса на землю. Это было предсказуемо а Кропивницкий ростом удивил.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:47

  rjkz написав:
Максим, в вашем анамнезе столько было уже "НЕ", которые оказались "Да", что я на вашем месте не был-бы столь категоричен в суждениях, говорят, это удел невежд.

Что например?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:48

vitaliian в Каменском тоже существенно выросли, а недвига ещё дешевле Кропивницкого (в курсе т. к. друзья там занимаются флиппингом)
budmix_org
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:50

  rjkz написав:
И военкомат тоже?

Всех. И госпогранслужбу и СБУ и ДФС. Мне скрывать нечего.
С другой стороны кому вообще может быть интересна сделка проведенная за несчастные 20 биткоинов?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:58

  budmix_org написав:vitaliian в Каменском тоже существенно выросли, а недвига ещё дешевле Кропивницкого (в курсе т. к. друзья там занимаются флиппингом)

Знаю я там немного жил на беседова (рядом с ЖД) а как объяснить? У меня одно объяснение - беженцы перестали ехать на западную (дорого) и осваивают прифронтовых области.
  airmax78 написав:несчастные 20 биткоинов
копейки
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:13

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:несчастные 20 биткоинов
копейки

Ниже всех радаров.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:16

  airmax78 написав:Ниже всех радаров
летит колесо.
vitaliian
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