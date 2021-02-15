Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Если начнут бомбить центр Киева - считайте что начался обратный отсчет до начала ядерной войны.
Это и будет началом и концом ядерной войны. Запад введет санкции еще против ряда чинуш рфии, выскажет озабоченность и призовет к переговорам с раSSией, чтобы сохранить пуйлу морду, будет призывать Украину к непровоцировании дальнейшей эскалации и тп. Это будет односторонняя ядерная война.
Vlad442 написав:Как Макс... В том числе и выставляют свои прелести в модных мопах на продажу. Не все, но на рынке, где один покупатель, даже 500 предложений это много.
Чтобы быстро закончить эпопею с прелестью, нужно всего лишь несколько шагов: 1) Выставить на продажу не за 500куе, а за 200куе 2) Убедиться что за 200куе нет ни одного реального покупателя(так же как их нет за 500) 3) Успокоиться и жить дальше
500куе, с торгом до 400куе. На сделку я приеду в Киев о чем всем заранее сообщу дополнительно.
шах и мат Киеву. В Кропивницком недвижимость в 3 раза дешевле киевской а аренда +/- примерно одинаковая. Киевские цены на аренду вернулись с космоса на землю. Это было предсказуемо а Кропивницкий ростом удивил.