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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лип, 2022 20:21
airmax78 написав: rjkz написав:
Максим, в вашем анамнезе столько было уже "НЕ", которые оказались "Да", что я на вашем месте не был-бы столь категоричен в суждениях, говорят, это удел невежд.
Что например?
Да хотя-бы отрицание прогноза "путинападет"
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:45
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Максим, в вашем анамнезе столько было уже "НЕ", которые оказались "Да", что я на вашем месте не был-бы столь категоричен в суждениях, говорят, это удел невежд.
Что например?
Да хотя-бы отрицание прогноза "путинападет"
Ыыыыы?? По-моему вообще не по адресу.
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