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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2263226422652266
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:21

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Максим, в вашем анамнезе столько было уже "НЕ", которые оказались "Да", что я на вашем месте не был-бы столь категоричен в суждениях, говорят, это удел невежд.

Что например?


Да хотя-бы отрицание прогноза "путинападет"
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:45

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Максим, в вашем анамнезе столько было уже "НЕ", которые оказались "Да", что я на вашем месте не был-бы столь категоричен в суждениях, говорят, это удел невежд.

Что например?


Да хотя-бы отрицание прогноза "путинападет"

Ыыыыы?? По-моему вообще не по адресу.
airmax78
 
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