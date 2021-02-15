Да хотя-бы отрицание прогноза "путинападет"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лип, 2022 20:21
Додано: Вів 05 лип, 2022 20:45
Додано: Вів 05 лип, 2022 23:59
Хєрасє ви тут накручені у своїй локальній бульбашці, Київ тим часом побив рекорд на тиждень без тривог, всі 2 прильоти за останні майже три місяці мали на меті один і той же нещасний завод, ну може ще вчетверте його спробують, ага.
Я якраз повністю довіряю західній розвідці та спецслужбам, тому на початку лютого вже оцінював можливість нападу відсотків у 80-90, оптимістично.
А ймовірність ЯУ по Києву я оцінив би приблизно в стільки ж, як і по Вільнюсу (вже погрожували безпосередньо), ну або по Варшаві (та сама історія). Якщо хочете оскаржити ймовірності – велкам, з цифрами та фактами, будь ласка.
Додано: Сер 06 лип, 2022 00:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вести з полів - родичі перездали квартиру на Куренівці приблизно в +10% від весни, ріелтори говорять, що попит поступово зростає, а пропозицій не збільшується.
Аномальне падіння в Києві було викликане в першу чергу втечею тих, що понаїхали, зараз потроху повертаються бо працювати десь треба, економіка зі скрипом розкручується і до всіх доходить розуміння що це надовго і військові дії можуть тривати і ще рік запросто. Єдине, що може ще зіпсувати імідж столичного життя - картопляний фюрер та нові спроби зайти з півночі.
Додано: Сер 06 лип, 2022 00:52
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Тижня не було, 6 днів, а потім знову
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