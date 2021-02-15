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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2263226422652266
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:21

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Максим, в вашем анамнезе столько было уже "НЕ", которые оказались "Да", что я на вашем месте не был-бы столь категоричен в суждениях, говорят, это удел невежд.

Что например?


Да хотя-бы отрицание прогноза "путинападет"
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:45

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Максим, в вашем анамнезе столько было уже "НЕ", которые оказались "Да", что я на вашем месте не был-бы столь категоричен в суждениях, говорят, это удел невежд.

Что например?


Да хотя-бы отрицание прогноза "путинападет"

Ыыыыы?? По-моему вообще не по адресу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 23:59

  sequence написав: Тактический ядерный заряд

Хєрасє ви тут накручені у своїй локальній бульбашці, Київ тим часом побив рекорд на тиждень без тривог, всі 2 прильоти за останні майже три місяці мали на меті один і той же нещасний завод, ну може ще вчетверте його спробують, ага.

Я якраз повністю довіряю західній розвідці та спецслужбам, тому на початку лютого вже оцінював можливість нападу відсотків у 80-90, оптимістично.
А ймовірність ЯУ по Києву я оцінив би приблизно в стільки ж, як і по Вільнюсу (вже погрожували безпосередньо), ну або по Варшаві (та сама історія). Якщо хочете оскаржити ймовірності – велкам, з цифрами та фактами, будь ласка.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 00:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вести з полів - родичі перездали квартиру на Куренівці приблизно в +10% від весни, ріелтори говорять, що попит поступово зростає, а пропозицій не збільшується.
Аномальне падіння в Києві було викликане в першу чергу втечею тих, що понаїхали, зараз потроху повертаються бо працювати десь треба, економіка зі скрипом розкручується і до всіх доходить розуміння що це надовго і військові дії можуть тривати і ще рік запросто. Єдине, що може ще зіпсувати імідж столичного життя - картопляний фюрер та нові спроби зайти з півночі.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 00:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zerocool написав:
  sequence написав: Тактический ядерный заряд

Хєрасє ви тут накручені у своїй локальній бульбашці, Київ тим часом побив рекорд на тиждень без тривог, всі 2 прильоти за останні майже три місяці мали на меті один і той же нещасний завод, ну може ще вчетверте його спробують, ага.

Я якраз повністю довіряю західній розвідці та спецслужбам, тому на початку лютого вже оцінював можливість нападу відсотків у 80-90, оптимістично.
А ймовірність ЯУ по Києву я оцінив би приблизно в стільки ж, як і по Вільнюсу (вже погрожували безпосередньо), ну або по Варшаві (та сама історія). Якщо хочете оскаржити ймовірності – велкам, з цифрами та фактами, будь ласка.
Тижня не було, 6 днів, а потім знову
Faceless
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