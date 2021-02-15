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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лип, 2022 20:21
airmax78 написав: rjkz написав:
Максим, в вашем анамнезе столько было уже "НЕ", которые оказались "Да", что я на вашем месте не был-бы столь категоричен в суждениях, говорят, это удел невежд.
Что например?
Да хотя-бы отрицание прогноза "путинападет"
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:45
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Максим, в вашем анамнезе столько было уже "НЕ", которые оказались "Да", что я на вашем месте не был-бы столь категоричен в суждениях, говорят, это удел невежд.
Что например?
Да хотя-бы отрицание прогноза "путинападет"
Ыыыыы?? По-моему вообще не по адресу.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 23:59
sequence написав:
Тактический ядерный заряд
Хєрасє ви тут накручені у своїй локальній бульбашці, Київ тим часом побив рекорд на тиждень без тривог, всі 2 прильоти за останні майже три місяці мали на меті один і той же нещасний завод, ну може ще вчетверте його спробують, ага.
Я якраз повністю довіряю західній розвідці та спецслужбам, тому на початку лютого вже оцінював можливість нападу відсотків у 80-90, оптимістично.
А ймовірність ЯУ по Києву я оцінив би приблизно в стільки ж, як і по Вільнюсу (вже погрожували безпосередньо), ну або по Варшаві (та сама історія). Якщо хочете оскаржити ймовірності – велкам, з цифрами та фактами, будь ласка.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 00:00
Вести з полів - родичі перездали квартиру на Куренівці приблизно в +10% від весни, ріелтори говорять, що попит поступово зростає, а пропозицій не збільшується.
Аномальне падіння в Києві було викликане в першу чергу втечею тих, що понаїхали, зараз потроху повертаються бо працювати десь треба, економіка зі скрипом розкручується і до всіх доходить розуміння що це надовго і військові дії можуть тривати і ще рік запросто. Єдине, що може ще зіпсувати імідж столичного життя - картопляний фюрер та нові спроби зайти з півночі.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 00:52
zerocool написав: sequence написав:
Тактический ядерный заряд
Хєрасє ви тут накручені у своїй локальній бульбашці, Київ тим часом побив рекорд на тиждень без тривог, всі 2 прильоти за останні майже три місяці мали на меті один і той же нещасний завод, ну може ще вчетверте його спробують, ага.
Я якраз повністю довіряю західній розвідці та спецслужбам, тому на початку лютого вже оцінював можливість нападу відсотків у 80-90, оптимістично.
А ймовірність ЯУ по Києву я оцінив би приблизно в стільки ж, як і по Вільнюсу (вже погрожували безпосередньо), ну або по Варшаві (та сама історія). Якщо хочете оскаржити ймовірності – велкам, з цифрами та фактами, будь ласка.
Тижня не було, 6 днів, а потім знову
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:18
vitaliian написав:
..
На крыши посмотрите, они массово посечены в решето. А внешне домик может быть вполне как новый. Мансарда самый худший выбор. Цоколь хоть можно мешками с песком прикрыть.
ну, крыши можно подлатать, стекла повставлять и как-то жить. А несущие стены, особенно на этажах пониже...
много народу вернулось в Ирпень?
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:17
zerocool написав:
Вести з полів - родичі перездали квартиру на Куренівці приблизно в +10% від весни, ріелтори говорять, що попит поступово зростає, а пропозицій не збільшується.
Аномальне падіння в Києві було викликане в першу чергу втечею тих, що понаїхали, зараз потроху повертаються бо працювати десь треба, економіка зі скрипом розкручується і до всіх доходить розуміння що це надовго і військові дії можуть тривати і ще рік запросто. Єдине, що може ще зіпсувати імідж столичного життя - картопляний фюрер та нові спроби зайти з півночі.
Аномальне падіння в Києві було викликане тим, що тут дуже багато понаїхів, студентів та іноземців, які жили в оренді, тобто пропозиція орендного житла на порядок висче, ніж у Кропивницькому, наприклад. Багато людей бояться повертатись після того, що трапилось. Це ірраціональний страх, але вони сидять по селах, то по Європах. Багато хто втратив роботу у Києві. Тому зараз (може як раз зараз почало вирівнюватись), але місяць два потому ми мали комічну ситуацію, коли більш якісне житло у Києві коштувало на рівні, або дешевше, ніж у Кропивницькому.
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Vlad442
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:44
Vlad442 написав: zerocool написав:
Вести з полів - родичі перездали квартиру на Куренівці приблизно в +10% від весни, ріелтори говорять, що попит поступово зростає, а пропозицій не збільшується.
Аномальне падіння в Києві було викликане в першу чергу втечею тих, що понаїхали, зараз потроху повертаються бо працювати десь треба, економіка зі скрипом розкручується і до всіх доходить розуміння що це надовго і військові дії можуть тривати і ще рік запросто. Єдине, що може ще зіпсувати імідж столичного життя - картопляний фюрер та нові спроби зайти з півночі.
Аномальне падіння в Києві було викликане тим, що тут дуже багато понаїхів, студентів та іноземців, які жили в оренді, тобто пропозиція орендного житла на порядок висче, ніж у Кропивницькому, наприклад. Багато людей бояться повертатись після того, що трапилось. Це ірраціональний страх, але вони сидять по селах, то по Європах.
Багато хто втратив роботу у Києві. Тому зараз (може як раз зараз почало вирівнюватись), але місяць два потому ми мали комічну ситуацію, коли більш якісне житло у Києві коштувало на рівні, або дешевше, ніж у Кропивницькому.
В смысле "иррациональный"? -- наше любимое государство делает все возможное и невозможное для культивации желания заныкаться где-то и "не отсвечивать" -- начиная от рейдов по раздаче "писем счастья" и заканчивая вчерашним запретом на выезд за пределы района/области...
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:50
Vlad442 написав:
після того, що трапилось. Це ірраціональний страх
общаюсь с некоторыми "представителями", многие думают что орки вернутся в Киев. Считая таким образом что кропивницкий/польша безопаснее. Да в целом иррационально.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:53
sequence написав: vitaliian написав:
..
На крыши посмотрите, они массово посечены в решето. А внешне домик может быть вполне как новый. Мансарда самый худший выбор. Цоколь хоть можно мешками с песком прикрыть.
ну, крыши можно подлатать, стекла повставлять и как-то жить. А несущие стены, особенно на этажах пониже...
много народу вернулось в Ирпень?
В моем жк живёт ~30% квартир (разрушения минимальные, полностью разрушены 4 квартиры, нанятые осбб строители работают, за месяц устранят). Но паркомест свободных уже нет, заехал в один АТБ все забито машинами, поехал в другой - там тоже забито. По ощущениям авто в пригородах будет больше, чем было до войны. Навезли блях и цена топлива никого не испугала.
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