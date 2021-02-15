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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:04
vitaliian написав:
полностью разрушены 4 квартиры, нанятые осбб строители работают, за месяц устранят)
Я не будівельник, але хіба це реально?
vitaliian написав:
Навезли блях и цена топлива никого не испугала.
Всі розуміли, що проблеми з паливом явище тимчасове, так само тимчасова халяаа з безмитним ввозом авто
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:07
vitaliian написав: Vlad442 написав:
після того, що трапилось. Це ірраціональний страх
общаюсь с некоторыми "представителями", многие думают что орки вернутся в Киев. Считая таким образом что кропивницкий/польша безопаснее. Да в целом иррационально.
Орки вернутся в Киев - вопрос времени, если Путин не сдохнет. Его не устроит под боком антироссийская власть и государство. Все должны это осознавать, кто на чемоданах, кто с автоматом.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:24
vitaliian написав:
..заехал в один АТБ все забито машинами, поехал в другой - там тоже забито
так это места постоянной парковки. Никто никуда на них не едет. Я как то не поленился, сфоткал парковку под домом месяц назад с балкона. Вчера сравнил с текущим раскладом - 70% с места не сдвинулись.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:27
sequence написав: vitaliian написав:
..заехал в один АТБ все забито машинами, поехал в другой - там тоже забито
так это места постоянной парковки. Никто никуда на них не едет. Я как то не поленился, сфоткал парковку под домом месяц назад с балкона. Вчера сравнил с текущим раскладом - 70% с места не сдвинулись.
У мене під будинком і в ЖК поруч - в березні-квітні було майже порожньо, в травні почали повертатися, під кінець червня вже все забите стало як і до лютого, і людей повно, на майданчиках всі зайнято - діти, молодь
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:28
Faceless написав:
не будівельник, але хіба це реально?
я тоже не строитель, выгнать заново несколько стен и перекрыть угол крыши. Сказали примерно месяц. Это без замены окон (окна - отдельная программа, меняют за счёт бюджета, но кто хочет меняет сам).
Faceless написав:
Всі розуміли, що проблеми з паливом явище тимчасове, так само тимчасова халяаа з безмитним ввозом авто
я склоняюсь к мысли что на авто можно быстрее эвакуироваться чем ждать эвакуацию автобусами или ЖД транспортом. У меня постоянно полный бак солярки залит, если что сел и уехал (если останусь в тро, хоть машину с одеждой куда то вывезу, чтобы если разрушат дом не ходить по гуманитаркам)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 06 лип, 2022 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:30
Faceless написав: vitaliian написав:
полностью разрушены 4 квартиры, нанятые осбб строители работают, за месяц устранят)
Я не будівельник, але хіба це реально?
А те, що пише "Вітальєн" - хіба має відношення до реальності?
vitaliian написав: Faceless написав:
не будівельник, але хіба це реально?
я тоже не строитель, выгнать заново несколько стен и перекрыть угол крыши. Сказали примерно месяц. Это без замены окон (окна - отдельная программа, меняют за счёт бюджета, но кто хочет меняет сам).
Такі темпи роботи - просто брєд від означеної обліківки.
vitaliian написав:
я склоняюсь к мысли что на авто можно быстрее эвакуироваться чем ждать эвакуацию
Події 24.02.2022 декого нічому не навчили.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:33
Frant написав:
просто брєд від означеної обліківки
у вас очередной приступ? Выпейте таблеточку . Старайтесь писать про себя, а не про меня. Что происходит в моем жк я знаю лучше вас (неожиданно да?)
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:34
vitaliian написав:
По ощущениям авто в пригородах будет больше, чем было до войны. Навезли блях и цена топлива никого не испугала
))))
Чим дорожчий бензин, тим більше автомобілів в пригороді , да?
Модератор, тут всім можна писати бредятину чи лише декому?
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