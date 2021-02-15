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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2264226522662267
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vitaliian написав:..заехал в один АТБ все забито машинами, поехал в другой - там тоже забито
так это места постоянной парковки. Никто никуда на них не едет. Я как то не поленился, сфоткал парковку под домом месяц назад с балкона. Вчера сравнил с текущим раскладом - 70% с места не сдвинулись.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:27

  sequence написав:
  vitaliian написав:..заехал в один АТБ все забито машинами, поехал в другой - там тоже забито
так это места постоянной парковки. Никто никуда на них не едет. Я как то не поленился, сфоткал парковку под домом месяц назад с балкона. Вчера сравнил с текущим раскладом - 70% с места не сдвинулись.

У мене під будинком і в ЖК поруч - в березні-квітні було майже порожньо, в травні почали повертатися, під кінець червня вже все забите стало як і до лютого, і людей повно, на майданчиках всі зайнято - діти, молодь
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:28

  Faceless написав:не будівельник, але хіба це реально?
я тоже не строитель, выгнать заново несколько стен и перекрыть угол крыши. Сказали примерно месяц. Это без замены окон (окна - отдельная программа, меняют за счёт бюджета, но кто хочет меняет сам).
  Faceless написав:Всі розуміли, що проблеми з паливом явище тимчасове, так само тимчасова халяаа з безмитним ввозом авто
я склоняюсь к мысли что на авто можно быстрее эвакуироваться чем ждать эвакуацию автобусами или ЖД транспортом. У меня постоянно полный бак солярки залит, если что сел и уехал (если останусь в тро, хоть машину с одеждой куда то вывезу, чтобы если разрушат дом не ходить по гуманитаркам)
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:40

  Faceless написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:..заехал в один АТБ все забито машинами, поехал в другой - там тоже забито
так это места постоянной парковки. Никто никуда на них не едет. Я как то не поленился, сфоткал парковку под домом месяц назад с балкона. Вчера сравнил с текущим раскладом - 70% с места не сдвинулись.

У мене під будинком і в ЖК поруч - в березні-квітні було майже порожньо, в травні почали повертатися, під кінець червня вже все забите стало як і до лютого, і людей повно, на майданчиках всі зайнято - діти, молодь

а вы сфотографируйте/зафиксируйте панораму и через две недели сравните. Многие, как вернулись, кинули авто и пересели на ОТ и/или сидят дома без работы
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:12

  vitaliian написав:
  Faceless написав:не будівельник, але хіба це реально?
я тоже не строитель, выгнать заново несколько стен и перекрыть угол крыши.

Повне відновлення - півроку роботи, мінімум.
Відновити частину будинку набагато, набагато важче, ніж плескати язиком нісенітниці на форумах.
Frant
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  #<1 ... 2264226522662267
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