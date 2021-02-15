Додано: Пон 11 лип, 2022 14:52

Хомякоид написав: Хомякоид написав: UA написав: Не самый лучший контингент арендаторов сейчас подтянулся в Киев. Не самый лучший контингент арендаторов сейчас подтянулся в Киев.



Родители в курсе, что их дети (10-12 лет) зарабатывают закладчиками наркоты.

Общий культурный уровень семейств соответствующий.

В 2014 в Киеве сумели зацепится лишь те жители Донбасса, кто их себя что то представлял в профессиональном и деловом плане или просто имел состоятельных родителей.

Сейчас приехал народ. Родители в курсе, что их дети (10-12 лет) зарабатывают закладчиками наркоты.Общий культурный уровень семейств соответствующий.В 2014 в Киеве сумели зацепится лишь те жители Донбасса, кто их себя что то представлял в профессиональном и деловом плане или просто имел состоятельных родителей.Сейчас приехал народ.



Да, люмпен-пролетареат востока это страшная сила.

Родители в Виннице тоже не в восторге от среднего уравня понаехавших. Родители в Виннице тоже не в восторге отпонаехавших.

средний уровень

в среднем

Ну вот только не надо ярлыки клеить,не хуже там.Я по делам фирмы несколько лет можно сказать жил в Луганске(задолго до 2014 и политика тут неуместна). Да, качественный состав населения там несколько иной, но это не означает что онилучше или хуже.По моим наблюдениям в Киеве и области больше умных людей(тут примерно 30%, там примерно 10%), но и больше ни на что не годных тупых(в киевском регионе не менее 20%, там около 5%). К тому же там что-то стоят обещания, если человек обещает, то он скорее всего сделает. У нас сделает только если ему выгодно. И то, не факт. Работодателю постоянно у нас надо перестаховываться на этот случай, особенно если договоренности по найму были устные.Мне казалось на тот момент, что это рай для поиска рабочих специальностей. Нанятые мной люди давали результат значительно выше среднего по Украине.