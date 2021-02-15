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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 лип, 2022 14:52
Хомякоид написав:
Да, люмпен-пролетареат востока это страшная сила.
Хомякоид написав: UA написав:
Не самый лучший контингент арендаторов сейчас подтянулся в Киев.
Родители в курсе, что их дети (10-12 лет) зарабатывают закладчиками наркоты.
Общий культурный уровень семейств соответствующий.
В 2014 в Киеве сумели зацепится лишь те жители Донбасса, кто их себя что то представлял в профессиональном и деловом плане или просто имел состоятельных родителей.
Сейчас приехал народ.
Родители в Виннице тоже не в восторге от среднего уравня
понаехавших.
Ну вот только не надо ярлыки клеить, средний уровень
не хуже там.
Я по делам фирмы несколько лет можно сказать жил в Луганске(задолго до 2014 и политика тут неуместна). Да, качественный состав населения там несколько иной, но это не означает что они в среднем
лучше или хуже.
По моим наблюдениям в Киеве и области больше умных людей(тут примерно 30%, там примерно 10%), но и больше ни на что не годных тупых(в киевском регионе не менее 20%, там около 5%). К тому же там что-то стоят обещания, если человек обещает, то он скорее всего сделает. У нас сделает только если ему выгодно. И то, не факт. Работодателю постоянно у нас надо перестаховываться на этот случай, особенно если договоренности по найму были устные.
Мне казалось на тот момент, что это рай для поиска рабочих специальностей. Нанятые мной люди давали результат значительно выше среднего по Украине.
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Damien
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Додано: Сер 13 лип, 2022 12:09
UA написав:
Родители в курсе, что их дети (10-12 лет) зарабатывают закладчиками наркоты.
Общий культурный уровень семейств соответствующий.
В 2014 в Киеве сумели зацепится лишь те жители Донбасса, кто их себя что то представлял в профессиональном и деловом плане или просто имел состоятельных родителей.
Сейчас приехал народ.
Вот это вы завернули про закладчиков
Насчёт остального правда на 100%. Можно только выделить приехавших из Харькова, там все таки есть достаточное количество и состоятельных и тех, кто переезжает с офисами.
По аренде пригородов. После выезда арендаторов из Борисполе квартира стоит без единого просмотра, цена довоенная -15%, но сдавалась по заниженной цене. Даже звонков нет. Раньше эту квартиру даже не успевал выставлять, улетала по сарафанному радио. Но всегда арендаторы были связаны с аэропортом. Так как аэропорт закончился и ушел на вынужденные каникулы, арендаторы ушли вместе с ним. А учитывая, что Борисполь не самый комфортный пригород для проживания, то и очередь не стоит. Как то так
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hume
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:13
hume написав: UA написав:
Родители в курсе, что их дети (10-12 лет) зарабатывают закладчиками наркоты.
Общий культурный уровень семейств соответствующий.
В 2014 в Киеве сумели зацепится лишь те жители Донбасса, кто их себя что то представлял в профессиональном и деловом плане или просто имел состоятельных родителей.
Сейчас приехал народ.
Вот это вы завернули про закладчиков
Это мне киевские менты загнули, а я вам.
До 14 лет нет криминальной ответственности, чем и пользуются.
До войны закладки это был бизнес циганят.
Сейчас говорят ромы в турне по ЕС отправились, место освободилось.
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UA
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:11
UA написав: hume написав: UA написав:
Родители в курсе, что их дети (10-12 лет) зарабатывают закладчиками наркоты.
Общий культурный уровень семейств соответствующий.
В 2014 в Киеве сумели зацепится лишь те жители Донбасса, кто их себя что то представлял в профессиональном и деловом плане или просто имел состоятельных родителей.
Сейчас приехал народ.
Вот это вы завернули про закладчиков
Это мне киевские менты загнули, а я вам.
До 14 лет нет криминальной ответственности, чем и пользуются.
До войны закладки это был бизнес циганят.
Сейчас говорят ромы в турне по ЕС отправились, место освободилось.
Подтверждаю, цыгане таборами двинулись в Германию.
Видел на вокзале три разных семьи/табора.
Правда их загоняют в лагеря, по городу они не лазят и пока бояться немецких законов/полицаев.
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Хомякоид
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Додано: Суб 16 лип, 2022 10:34
Хомякоид написав:
Подтверждаю, цыгане таборами двинулись в Германию.
Видел на вокзале три разных семьи/табора.
Правда их загоняют в лагеря, по городу они не лазят и пока бояться немецких законов/полицаев.
Наивные немцы их ещё и интегрировать пытаются. Суют их в одни языковые группы с нашими. Цыгане с этого откровенно ржут.
Их такой идиотизм забавляет.
Сначала они тупо между собой хохочут и кривляются, потом просто начинают скучать и пропадают. Попрошайничать в берлинских электричках гораздо веселее.
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antey1969
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Додано: Суб 16 лип, 2022 10:40
antey1969 написав: Хомякоид написав:
Подтверждаю, цыгане таборами двинулись в Германию.
Видел на вокзале три разных семьи/табора.
Правда их загоняют в лагеря, по городу они не лазят и пока бояться немецких законов/полицаев.
Наивные немцы их ещё и интегрировать пытаются. Суют их в одни языковые группы с нашими. Цыгане с этого откровенно ржут.
Их такой идиотизм забавляет.
Сначала они тупо между собой хохочут и кривляются, потом просто начинают скучать и пропадают. Попрошайничать в берлинских электричках гораздо веселее.
Я думаю немцы приведут в чуство.
До этого тоже видел румнскых цыган в Германии, но все вели себя хорошо боясь немецких полицаев
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Хомякоид
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