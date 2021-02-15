Извините, чтто мешаю.
На один из объектов вернулся арендатор.
Платил во время простоя комуналь.
Сейчас довоенны ценник в гривнах.
Цена, правда, ковидная. До него барышня платила на 3 кгрн больше.
Но мне не принципиально.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 20:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Извините, чтто мешаю.
На один из объектов вернулся арендатор.
Платил во время простоя комуналь.
Сейчас довоенны ценник в гривнах.
Цена, правда, ковидная. До него барышня платила на 3 кгрн больше.
Но мне не принципиально.
Додано: Суб 16 лип, 2022 20:59
Цену и метраж не подскажите.
Можно в личку.
Товарищ какого рода занятий ?
Додано: Суб 16 лип, 2022 21:24
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