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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2266226722682269
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Извините, чтто мешаю.
На один из объектов вернулся арендатор.
Платил во время простоя комуналь.
Сейчас довоенны ценник в гривнах.
Цена, правда, ковидная. До него барышня платила на 3 кгрн больше.
Но мне не принципиально.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:59

  rjkz написав:Извините, чтто мешаю.
На один из объектов вернулся арендатор.
Платил во время простоя комуналь.
Сейчас довоенны ценник в гривнах.
Цена, правда, ковидная. До него барышня платила на 3 кгрн больше.
Но мне не принципиально.


Цену и метраж не подскажите.
Можно в личку.
Товарищ какого рода занятий ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:24

  rjkz написав:Извините, чтто мешаю.
На один из объектов вернулся арендатор.
Платил во время простоя комуналь.
Сейчас довоенны ценник в гривнах.
Цена, правда, ковидная. До него барышня платила на 3 кгрн больше.
Но мне не принципиально.

аутотренинг типичного "чистильщика обуви" :mrgreen:
Прохожий
 
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  #<1 ... 2266226722682269
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