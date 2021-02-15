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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2266226722682269
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Извините, чтто мешаю.
На один из объектов вернулся арендатор.
Платил во время простоя комуналь.
Сейчас довоенны ценник в гривнах.
Цена, правда, ковидная. До него барышня платила на 3 кгрн больше.
Но мне не принципиально.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:59

  rjkz написав:Извините, чтто мешаю.
На один из объектов вернулся арендатор.
Платил во время простоя комуналь.
Сейчас довоенны ценник в гривнах.
Цена, правда, ковидная. До него барышня платила на 3 кгрн больше.
Но мне не принципиально.


Цену и метраж не подскажите.
Можно в личку.
Товарищ какого рода занятий ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:24

  rjkz написав:Извините, чтто мешаю.
На один из объектов вернулся арендатор.
Платил во время простоя комуналь.
Сейчас довоенны ценник в гривнах.
Цена, правда, ковидная. До него барышня платила на 3 кгрн больше.
Но мне не принципиально.

аутотренинг типичного "чистильщика обуви" :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 23:41

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Извините, чтто мешаю.
На один из объектов вернулся арендатор.
Платил во время простоя комуналь.
Сейчас довоенны ценник в гривнах.
Цена, правда, ковидная. До него барышня платила на 3 кгрн больше.
Но мне не принципиально.

аутотренинг типичного "чистильщика обуви" :mrgreen:


Почему?
Абы что-то ляпнуть?
До войны объект полностью отбил ремонт и начал восполнять пройоп 2008 года (вот тут чистильщик обуви, согласен, можете кидать тапки. Но я хоть на своей ошибке поумнел, пытался сделать умней других. Говорят, что обычные люди не повторяют своих ощибок, умные учатся на чужих, идиоты повторяют их раз за разом. Получается, я обычный человек и хотел других сделать умными. Но мир полон адийотов! Шопаделать?)
Не потому что супер прибыльно, а потому что в силу рода занятий (напомню, инженер-строитель), строительного опыта (мастер-прораб-начальник отделочного участка в компании, на тот момент ведущей объекты как в Украине так и за рубежом) и 20 лет в узкой теме строительной специализации, разработал максимально экономически целесообразное объемно-планировочное решение и концепцию отделочных работ, которые потянут минимальные затраты и дадут приемлемый по дизайну и вандалоустойчивости результат.
Закупка материалов осуществлялась преимущественно по диллерским ценам, которыми с удовольствием поделился мой друг, владелец строительного магазина и фирмы по комплектации объектов. Были по возможности задействованы остатки с прощлых объектов. Некоторые материалы приобретались в Епе по причине или глубокой скидки или по невозможности ждать или если это мелочи, не стоящие экономии.
По большинству видов работ были привлечены специалисты с которыми у меня давние хорошие отношения, часть работ сделал своими руками по причине неимения проверенных людей и растущих из нужного места рук.
В результате, сейчас нет под рукой цифири (по известным вам причинам), но она была в несколько раз ниже, чем те, которыми на м2 тут делились лендлорды.
Получился вариант, как советовал на ветке про обвал несколько дней назад Максим.
Вооот.
А сам объект стоил на момент принятия решения делать или нет ремонт (2018 год) смешных денег. Продав по этой цене, я-бы считал, что просто выбросил все деньги, которые он мне обошелся. Сейчас это объект с отделкой, техникой и мебелью, который приносит какие-то копейки, но стоит (до войны) дороже чем голые стены. Если его война не угробит, то пусть сдается до того момента, пока не вернет пройоп.
Благо, это моя единственная неудача в недвиге. Остальное намного лучше. И в среднем ничего.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:54

  Прохожий написав:antey1969
мне просто интересно, немцы на вас не косятся?
пособие исправно выделяют?

Девочка, может хватит флудить?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:57

На орендному Кржн - по моєму, все більше і більше квартир. І ціни просідають далі, в грн.

Очевидно, в умовах війни так і повинно бути.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:06

  Frant написав:На орендному Кржн - по моєму, все більше і більше квартир. І ціни просідають далі, в грн.

Очевидно, в умовах війни так і повинно бути.


Та квартир в продажі, просто овердо@уя.

Вивалилась куча квартирв в Варшавських, які тут просував один персонаж.
Виявилось що Варшавський з піноблоків по факту виявився не цікавий тому зливається масово.
Хомякоид
 
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