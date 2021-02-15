Додано: Суб 16 лип, 2022 23:41

Прохожий написав: rjkz написав: Извините, чтто мешаю.

На один из объектов вернулся арендатор.

Платил во время простоя комуналь.

Сейчас довоенны ценник в гривнах.

Цена, правда, ковидная. До него барышня платила на 3 кгрн больше .

Но мне не принципиально. Извините, чтто мешаю.На один из объектов вернулся арендатор.Сейчас довоенны ценник в гривнах.Цена, правда, ковидная.

аутотренинг типичного "чистильщика обуви" аутотренинг"чистильщика обуви"

Почему?Абы что-то ляпнуть?До войны объект полностью отбил ремонт и начал восполнять пройоп 2008 года (вот тут чистильщик обуви, согласен, можете кидать тапки. Но я хоть на своей ошибке поумнел, пытался сделать умней других. Говорят, что обычные люди не повторяют своих ощибок, умные учатся на чужих, идиоты повторяют их раз за разом. Получается, я обычный человек и хотел других сделать умными. Но мир полон адийотов! Шопаделать?)Не потому что супер прибыльно, а потому что в силу рода занятий (напомню, инженер-строитель), строительного опыта (мастер-прораб-начальник отделочного участка в компании, на тот момент ведущей объекты как в Украине так и за рубежом) и 20 лет в узкой теме строительной специализации, разработал максимально экономически целесообразное объемно-планировочное решение и концепцию отделочных работ, которые потянут минимальные затраты и дадут приемлемый по дизайну и вандалоустойчивости результат.Закупка материалов осуществлялась преимущественно по диллерским ценам, которыми с удовольствием поделился мой друг, владелец строительного магазина и фирмы по комплектации объектов. Были по возможности задействованы остатки с прощлых объектов. Некоторые материалы приобретались в Епе по причине или глубокой скидки или по невозможности ждать или если это мелочи, не стоящие экономии.По большинству видов работ были привлечены специалисты с которыми у меня давние хорошие отношения, часть работ сделал своими руками по причине неимения проверенных людей и растущих из нужного места рук.В результате, сейчас нет под рукой цифири (по известным вам причинам), но она была в несколько раз ниже, чем те, которыми на м2 тут делились лендлорды.Получился вариант, как советовал на ветке про обвал несколько дней назад Максим.Вооот.А сам объект стоил на момент принятия решения делать или нет ремонт (2018 год) смешных денег. Продав по этой цене, я-бы считал, что просто выбросил все деньги, которые он мне обошелся. Сейчас это объект с отделкой, техникой и мебелью, который приносит какие-то копейки, но стоит (до войны) дороже чем голые стены. Если его война не угробит, то пусть сдается до того момента, пока не вернет пройоп.Благо, это моя единственная неудача в недвиге. Остальное намного лучше. И в среднем ничего.