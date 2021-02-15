На орендному Кржн - по моєму, все більше і більше квартир. І ціни просідають далі, в грн.
Очевидно, в умовах війни так і повинно бути.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:57
На орендному Кржн - по моєму, все більше і більше квартир. І ціни просідають далі, в грн.
Очевидно, в умовах війни так і повинно бути.
Додано: Нед 17 лип, 2022 10:06
Та квартир в продажі, просто овердо@уя.
Вивалилась куча квартирв в Варшавських, які тут просував один персонаж.
Виявилось що Варшавський з піноблоків по факту виявився не цікавий тому зливається масово.
Додано: Нед 17 лип, 2022 10:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Нед 17 лип, 2022 10:36
Додано: Нед 17 лип, 2022 11:22
Хомякоид
Але темпи будівництва були десь удвічі повільніші ніж заплановані. А тепер ще додаємо війну як форсмажор який все спише. То замість 2020 , у оптимістичному випадку отримуємо 2025, але це не точно. За цей час можно декілька раз змінити локацію, в межах Києва/України/Європи
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:46
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Стоит понаблюдать за этой цифрой, 25к объяв свободных квартир на olx по Киеву это немало. Раньше до войны было в пределах 10к-15к, если не ошибаюсь.
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:53
Згоден з вами, 2025 це ну дуже оптимістично.
Більш реальним терміном на жаль вбачається 2030 роки.
Додано: Нед 17 лип, 2022 23:11
Попробую объяснить.
Количество сделок по продажам квартир сильно упало.
Голодные рылы переметнулись из продаж в аренду.
Сколько там объявлений двойников хз.
Многие безработные кинулись в риелторство.
|