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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2267226822692270>
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:57

На орендному Кржн - по моєму, все більше і більше квартир. І ціни просідають далі, в грн.

Очевидно, в умовах війни так і повинно бути.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:06

  Frant написав:На орендному Кржн - по моєму, все більше і більше квартир. І ціни просідають далі, в грн.

Очевидно, в умовах війни так і повинно бути.


Та квартир в продажі, просто овердо@уя.

Вивалилась куча квартирв в Варшавських, які тут просував один персонаж.
Виявилось що Варшавський з піноблоків по факту виявився не цікавий тому зливається масово.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Хомякоид написав:Виявилось що Варшавський з піноблоків по факту виявився не цікавий


тому шо метрА не буде
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:36

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Виявилось що Варшавський з піноблоків по факту виявився не цікавий


тому шо метрА не буде


Що навіть після війни не добудують ? Здається вже більше 50 % дотягнули нової лінії перші дві станції.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:22

Хомякоид

Але темпи будівництва були десь удвічі повільніші ніж заплановані. А тепер ще додаємо війну як форсмажор який все спише. То замість 2020 , у оптимістичному випадку отримуємо 2025, але це не точно. За цей час можно декілька раз змінити локацію, в межах Києва/України/Європи
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Стоит понаблюдать за этой цифрой, 25к объяв свободных квартир на olx по Киеву это немало. Раньше до войны было в пределах 10к-15к, если не ошибаюсь.


Зображення
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:53

  fox767676 написав:Хомякоид

Але темпи будівництва були десь удвічі повільніші ніж заплановані. А тепер ще додаємо війну як форсмажор який все спише. То замість 2020 , у оптимістичному випадку отримуємо 2025, але це не точно. За цей час можно декілька раз змінити локацію, в межах Києва/України/Європи


Згоден з вами, 2025 це ну дуже оптимістично.
Більш реальним терміном на жаль вбачається 2030 роки.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:11

  Zebra написав:Стоит понаблюдать за этой цифрой, 25к объяв свободных квартир на olx по Киеву это немало. Раньше до войны было в пределах 10к-15к, если не ошибаюсь.


Зображення

Попробую объяснить.
Количество сделок по продажам квартир сильно упало.
Голодные рылы переметнулись из продаж в аренду.
Сколько там объявлений двойников хз.
Многие безработные кинулись в риелторство.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 06:15

  UA написав:
  Zebra написав:Стоит понаблюдать за этой цифрой, 25к объяв свободных квартир на olx по Киеву это немало. Раньше до войны было в пределах 10к-15к, если не ошибаюсь.


Зображення

Попробую объяснить.
Количество сделок по продажам квартир сильно упало.
Голодные рылы переметнулись из продаж в аренду.
Сколько там объявлений двойников хз.
Многие безработные кинулись в риелторство.

Я ж недарма писав,що ріелторам і торговцям новобудови - потрібно брати лопати,сапки і їхати на дачі, вирощувати картоплю картоплю.

Інакше люди реально будуть голодні.

Тому що війна.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 08:44

  Клиент_ написав:Почалися гулянки в будинку о 1й ночі. Потім квартиру поруч виняйняли біженці з Херсону, які не встигши заселитись увімкнули у вікна на вулицю "руський мір" з найпохабнішим шансоном.


У меня в доме, соседи по ночам орали и бухали на балконе.
Соседи с дома на против с ними ругались в 01.00 ночи.
И так с весны по осень.
Но в этом году тишь и благодать, уехали как только Арестович приказал, еще весной, ура, ура, ура)))

Привет из Херсона, надеюсь, они у Вас навсегда. Домой не ждем!!!
hno3
 
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