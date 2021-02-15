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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лип, 2022 10:12
Frant написав:
Я ж недарма писав,що ріелторам і торговцям новобудови - потрібно брати лопати,сапки і їхати на дачі, вирощувати картоплю картоплю.
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