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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2267226822692270
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Я ж недарма писав,що ріелторам і торговцям новобудови - потрібно брати лопати,сапки і їхати на дачі, вирощувати картоплю картоплю.


Мікола Янович Азіров?
Investor_K
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