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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:46
Стоит понаблюдать за этой цифрой, 25к объяв свободных квартир на olx по Киеву это немало. Раньше до войны было в пределах 10к-15к, если не ошибаюсь.
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Zebra
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Додано: Нед 17 лип, 2022 22:53
fox767676 написав:Хомякоид
Але темпи будівництва були десь удвічі повільніші ніж заплановані. А тепер ще додаємо війну як форсмажор який все спише. То замість 2020 , у оптимістичному випадку отримуємо 2025, але це не точно. За цей час можно декілька раз змінити локацію, в межах Києва/України/Європи
Згоден з вами, 2025 це ну дуже оптимістично.
Більш реальним терміном на жаль вбачається 2030 роки.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:11
Zebra написав:
Стоит понаблюдать за этой цифрой, 25к объяв свободных квартир на olx по Киеву это немало. Раньше до войны было в пределах 10к-15к, если не ошибаюсь.
Попробую объяснить.
Количество сделок по продажам квартир сильно упало.
Голодные рылы переметнулись из продаж в аренду.
Сколько там объявлений двойников хз.
Многие безработные кинулись в риелторство.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 06:15
UA написав: Zebra написав:
Стоит понаблюдать за этой цифрой, 25к объяв свободных квартир на olx по Киеву это немало. Раньше до войны было в пределах 10к-15к, если не ошибаюсь.
Попробую объяснить.
Количество сделок по продажам квартир сильно упало.
Голодные рылы переметнулись из продаж в аренду.
Сколько там объявлений двойников хз.
Многие безработные кинулись в риелторство.
Я ж недарма писав,що ріелторам і торговцям новобудови - потрібно брати лопати,сапки і їхати на дачі, вирощувати картоплю картоплю.
Інакше люди реально будуть голодні.
Тому що війна.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 08:44
Клиент_ написав:
Почалися гулянки в будинку о 1й ночі. Потім квартиру поруч виняйняли біженці з Херсону, які не встигши заселитись увімкнули у вікна на вулицю "руський мір" з найпохабнішим шансоном.
У меня в доме, соседи по ночам орали и бухали на балконе.
Соседи с дома на против с ними ругались в 01.00 ночи.
И так с весны по осень.
Но в этом году тишь и благодать, уехали как только Арестович приказал, еще весной, ура, ура, ура)))
Привет из Херсона, надеюсь, они у Вас навсегда. Домой не ждем!!!
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Додано: Пон 18 лип, 2022 10:12
Frant написав:
Я ж недарма писав,що ріелторам і торговцям новобудови - потрібно брати лопати,сапки і їхати на дачі, вирощувати картоплю картоплю.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 18:54
Хомякоид написав: fox767676 написав: Хомякоид написав:
Виявилось що Варшавський з піноблоків по факту виявився не цікавий
тому шо метрА не буде
Що навіть після війни не добудують ? Здається вже більше 50 % дотягнули нової лінії перші дві станції.
Кличко не слухав мене.
Казав йому, тягни від Іподрома до Крейсера Аврори по окружній. Дешево і сердито.
Так ні.
Добре що хоч міську ШРТ віддав УЗ. Та тепер ходить як швейцарський годинник.
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