Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Але темпи будівництва були десь удвічі повільніші ніж заплановані. А тепер ще додаємо війну як форсмажор який все спише. То замість 2020 , у оптимістичному випадку отримуємо 2025, але це не точно. За цей час можно декілька раз змінити локацію, в межах Києва/України/Європи
Згоден з вами, 2025 це ну дуже оптимістично. Більш реальним терміном на жаль вбачається 2030 роки.
Клиент_ написав:Почалися гулянки в будинку о 1й ночі. Потім квартиру поруч виняйняли біженці з Херсону, які не встигши заселитись увімкнули у вікна на вулицю "руський мір" з найпохабнішим шансоном.
У меня в доме, соседи по ночам орали и бухали на балконе. Соседи с дома на против с ними ругались в 01.00 ночи. И так с весны по осень. Но в этом году тишь и благодать, уехали как только Арестович приказал, еще весной, ура, ура, ура)))
Привет из Херсона, надеюсь, они у Вас навсегда. Домой не ждем!!!