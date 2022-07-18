RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2266226722682269
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Стоит понаблюдать за этой цифрой, 25к объяв свободных квартир на olx по Киеву это немало. Раньше до войны было в пределах 10к-15к, если не ошибаюсь.


Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11486
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1710 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:53

  fox767676 написав:Хомякоид

Але темпи будівництва були десь удвічі повільніші ніж заплановані. А тепер ще додаємо війну як форсмажор який все спише. То замість 2020 , у оптимістичному випадку отримуємо 2025, але це не точно. За цей час можно декілька раз змінити локацію, в межах Києва/України/Європи


Згоден з вами, 2025 це ну дуже оптимістично.
Більш реальним терміном на жаль вбачається 2030 роки.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2008
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2291 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:11

  Zebra написав:Стоит понаблюдать за этой цифрой, 25к объяв свободных квартир на olx по Киеву это немало. Раньше до войны было в пределах 10к-15к, если не ошибаюсь.


Зображення

Попробую объяснить.
Количество сделок по продажам квартир сильно упало.
Голодные рылы переметнулись из продаж в аренду.
Сколько там объявлений двойников хз.
Многие безработные кинулись в риелторство.
UA
 
Повідомлень: 6978
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 1820 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 06:15

  UA написав:
  Zebra написав:Стоит понаблюдать за этой цифрой, 25к объяв свободных квартир на olx по Киеву это немало. Раньше до войны было в пределах 10к-15к, если не ошибаюсь.


Зображення

Попробую объяснить.
Количество сделок по продажам квартир сильно упало.
Голодные рылы переметнулись из продаж в аренду.
Сколько там объявлений двойников хз.
Многие безработные кинулись в риелторство.

Я ж недарма писав,що ріелторам і торговцям новобудови - потрібно брати лопати,сапки і їхати на дачі, вирощувати картоплю картоплю.

Інакше люди реально будуть голодні.

Тому що війна.
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 22912
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 08:44

  Клиент_ написав:Почалися гулянки в будинку о 1й ночі. Потім квартиру поруч виняйняли біженці з Херсону, які не встигши заселитись увімкнули у вікна на вулицю "руський мір" з найпохабнішим шансоном.


У меня в доме, соседи по ночам орали и бухали на балконе.
Соседи с дома на против с ними ругались в 01.00 ночи.
И так с весны по осень.
Но в этом году тишь и благодать, уехали как только Арестович приказал, еще весной, ура, ура, ура)))

Привет из Херсона, надеюсь, они у Вас навсегда. Домой не ждем!!!
hno3
 
Повідомлень: 1214
З нами з: 21.10.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Я ж недарма писав,що ріелторам і торговцям новобудови - потрібно брати лопати,сапки і їхати на дачі, вирощувати картоплю картоплю.


Мікола Янович Азіров?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7621
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 18:54

  Хомякоид написав:
  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Виявилось що Варшавський з піноблоків по факту виявився не цікавий


тому шо метрА не буде


Що навіть після війни не добудують ? Здається вже більше 50 % дотягнули нової лінії перші дві станції.

Кличко не слухав мене.
Казав йому, тягни від Іподрома до Крейсера Аврори по окружній. Дешево і сердито.
Так ні.
Добре що хоч міську ШРТ віддав УЗ. Та тепер ходить як швейцарський годинник.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29196
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2509 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 00:07

Вартість оренди житла у Києві продовжує падати https://www.zagorodna.com/uk/analitika/ ... adati.html
Усі мої клієнти повернулися до Києва ще у травні. Здаю у прицентраллі за 5000 і 4000 грн., на Осокорках - за 4500 грн. Стаття не схиляє до оптимізму.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 708
З нами з: 01.05.17
Подякував: 128 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 08:44

  ihorkyiv написав:Вартість оренди житла у Києві продовжує падати https://www.zagorodna.com/uk/analitika/ ... adati.html
Усі мої клієнти повернулися до Києва ще у травні. Здаю у прицентраллі за 5000 і 4000 грн., на Осокорках - за 4500 грн. Стаття не схиляє до оптимізму.

Как будете решать вопрос выхода из строя стиралки, холодильника или кондиционера с бойлером?
Будете брать деньги из заначки и субсидировать арендаторов?
Аренда за 110 долларов это ж чистое проедание ремонта.
UA
 
Повідомлень: 6978
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 1820 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 08:57

  hno3 написав:
  Клиент_ написав:Почалися гулянки в будинку о 1й ночі. Потім квартиру поруч виняйняли біженці з Херсону, які не встигши заселитись увімкнули у вікна на вулицю "руський мір" з найпохабнішим шансоном.


У меня в доме, соседи по ночам орали и бухали на балконе.
Соседи с дома на против с ними ругались в 01.00 ночи.
И так с весны по осень.
Но в этом году тишь и благодать, уехали как только Арестович приказал, еще весной, ура, ура, ура)))

Привет из Херсона, надеюсь, они у Вас навсегда. Домой не ждем!!!

У вас быдло вскормили - воспитали, а жить почему то в Киев.
Освободим и вернем назад со счетом за перевоспитание.
UA
 
Повідомлень: 6978
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 1820 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2266226722682269
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slonomag і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10102, 10103, 10104
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
101030 21222157
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лип, 2022 10:03
Хомякоид
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 936, 937, 938
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9370 1382547
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лип, 2022 08:16
Bolt
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 106, 107, 108
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1073 4410645
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лип, 2022 18:47
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (81)
19.07.2022 10:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.