|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лип, 2022 12:50
Из текста понял, что живут те же люди, что и до войны. Эти цены откуда взялись? Назначены Вами? Арендаторами?
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 580 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лип, 2022 13:01
UA написав:
Как будете решать вопрос выхода из строя стиралки, холодильника или кондиционера с бойлером?
Будете брать деньги из заначки и субсидировать арендаторов?
Аренда за 110 долларов это ж чистое проедание ремонта.
Да да, выставлять на продажу, чтоб еще больше задавить рынок недвиги обилием предложений
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11488
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1711 раз.
- Подякували: 2494 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 19 лип, 2022 13:05
Damien написав:
Из текста понял, что живут те же люди, что и до войны. Эти цены откуда взялись? Назначены Вами? Арендаторами?
Ринкова ціна.
Скільки дають - за стільки й здають.
UA написав:
Как будете решать вопрос выхода из строя стиралки, холодильника или кондиционера с бойлером?
Аренда за 110 долларов это ж чистое проедание ремонта.
За 100 доларів орендувати квартиру з ремонтом і всім набором побутової техніки - ядрьон батон!
Я давно писав, ще до війни, що орендарі вельми жирно живуть.
В Америці і Європі орендарі знімають порожню квартиру.
Без меблів, без побутової техніки.
Абсолютно невигідна справа для орендодавця.
Значить, і нам пора переходити на ці ж рейки.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22914
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2391 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|101061
|21227338
|
|
|1074
|4412340
|
Вів 19 лип, 2022 13:11
Frant
|
|5748
|989049
|
Вів 19 лип, 2022 12:02
akurt
|