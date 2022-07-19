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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2267226822692270
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:50

  ihorkyiv написав:Вартість оренди житла у Києві продовжує падати https://www.zagorodna.com/uk/analitika/ ... adati.html
Усі мої клієнти повернулися до Києва ще у травні. Здаю у прицентраллі за 5000 і 4000 грн., на Осокорках - за 4500 грн. Стаття не схиляє до оптимізму.

Из текста понял, что живут те же люди, что и до войны. Эти цены откуда взялись? Назначены Вами? Арендаторами?
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:01

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Вартість оренди житла у Києві продовжує падати https://www.zagorodna.com/uk/analitika/ ... adati.html
Усі мої клієнти повернулися до Києва ще у травні. Здаю у прицентраллі за 5000 і 4000 грн., на Осокорках - за 4500 грн. Стаття не схиляє до оптимізму.

Как будете решать вопрос выхода из строя стиралки, холодильника или кондиционера с бойлером?
Будете брать деньги из заначки и субсидировать арендаторов?
Аренда за 110 долларов это ж чистое проедание ремонта.

Да да, выставлять на продажу, чтоб еще больше задавить рынок недвиги обилием предложений :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:05

  Damien написав:
  ihorkyiv написав:Вартість оренди житла у Києві продовжує падати https://www.zagorodna.com/uk/analitika/ ... adati.html
Усі мої клієнти повернулися до Києва ще у травні. Здаю у прицентраллі за 5000 і 4000 грн., на Осокорках - за 4500 грн. Стаття не схиляє до оптимізму.

Из текста понял, что живут те же люди, что и до войны. Эти цены откуда взялись? Назначены Вами? Арендаторами?

Ринкова ціна.
Скільки дають - за стільки й здають.

  UA написав:Как будете решать вопрос выхода из строя стиралки, холодильника или кондиционера с бойлером?
Аренда за 110 долларов это ж чистое проедание ремонта.

За 100 доларів орендувати квартиру з ремонтом і всім набором побутової техніки - ядрьон батон!
Я давно писав, ще до війни, що орендарі вельми жирно живуть.

В Америці і Європі орендарі знімають порожню квартиру.
Без меблів, без побутової техніки.
Абсолютно невигідна справа для орендодавця.

Значить, і нам пора переходити на ці ж рейки. :wink:
Frant
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  #<1 ... 2267226822692270
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