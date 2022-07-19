Темпи зниження цін уповільнилися вдвічіНа ринку житлової нерухомості Києва триває зниження цін – дефіцит попиту та висока потреба у продажу чи здачі в оренду свого житла чинить сильний тиск на ринок. Про це свідчать дані дослідження аналітиків порталу пошуку нерухомості Address.ua.При цьому падіння інтересу до нерухомості загалом продовжується. За підсумками червня 2022 року, загальна кількість запитів, пов'язаних із купівлею чи орендою нерухомості знизилася ще на 40% і склала менше 30% від довоєнного рівня.Ринок оренди продовжує падіння. Медіанна ставка оренди в оголошеннях знизилася на 16% і на сьогодні знаходиться нижче за позначку $250 на місяць за квартиру.«При цьому аналіз цінової динаміки показує, що ринок наближається до рівноважної точки – темпи зниження цін уповільнилися вдвічі, а Печерському районі зафіксовано зростання на 4%. Характер приросту цін на Печерську має насамперед корекційний характер – у травні цього року медіанна ставка оренди в Печерському районі рекордно впала – на 57% від довоєнного рівня», – йдеться у звіті аналітиків.Незначно у порівнянні з іншими районами знизилися ціни у Голосіївському та Шевченківському районах – на 6% та 1% відповідно.Оренда квартир у лівобережному Києві та спальних районах (Оболонський, Подільський, Святошинський та Солом'янський) подешевшала в середньому на 17%.Виходячи з географії цінової динаміки можна зробити висновок, що ті орендодавці, хто ще готовий здавати житло, знизили ціни до межі, після якої здавати квартири вже недоцільно – насамперед це стосується центральних та наближених до центральних районів Києва.В окраїнних та спальних районах все ще є потенціал падіння цін, зумовлений уже не ринковим підходом – окремі власники готові здавати квартири буквально «за комуналку», щоб перестати зазнавати збитків. Очевидно, в більшості випадків це квартири нижнього цінового сегменту, розташовані в старих будинках.«Фактично вже зараз можна припустити, що дефіцит попиту на оренду в Києві збережеться протягом тривалого періоду – до поліпшення військової ситуації та появи хоча б умовних гарантій безпеки населення від військової загрози. Нещодавні ракетні атаки Росії та наявність загрози повторного вторгнення з території Білорусі виступили потужними негативними факторами для ринку оренди житла у Києві у червні 2022 року», – зазначили аналітики.