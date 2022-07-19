RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2267226822692270
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:50

  ihorkyiv написав:Вартість оренди житла у Києві продовжує падати https://www.zagorodna.com/uk/analitika/ ... adati.html
Усі мої клієнти повернулися до Києва ще у травні. Здаю у прицентраллі за 5000 і 4000 грн., на Осокорках - за 4500 грн. Стаття не схиляє до оптимізму.

Из текста понял, что живут те же люди, что и до войны. Эти цены откуда взялись? Назначены Вами? Арендаторами?
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 785
З нами з: 28.04.20
Подякував: 472 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:01

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Вартість оренди житла у Києві продовжує падати https://www.zagorodna.com/uk/analitika/ ... adati.html
Усі мої клієнти повернулися до Києва ще у травні. Здаю у прицентраллі за 5000 і 4000 грн., на Осокорках - за 4500 грн. Стаття не схиляє до оптимізму.

Как будете решать вопрос выхода из строя стиралки, холодильника или кондиционера с бойлером?
Будете брать деньги из заначки и субсидировать арендаторов?
Аренда за 110 долларов это ж чистое проедание ремонта.

Да да, выставлять на продажу, чтоб еще больше задавить рынок недвиги обилием предложений :mrgreen:
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11489
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1710 раз.
Подякували: 2495 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:05

  Damien написав:
  ihorkyiv написав:Вартість оренди житла у Києві продовжує падати https://www.zagorodna.com/uk/analitika/ ... adati.html
Усі мої клієнти повернулися до Києва ще у травні. Здаю у прицентраллі за 5000 і 4000 грн., на Осокорках - за 4500 грн. Стаття не схиляє до оптимізму.

Из текста понял, что живут те же люди, что и до войны. Эти цены откуда взялись? Назначены Вами? Арендаторами?

Ринкова ціна.
Скільки дають - за стільки й здають.

  UA написав:Как будете решать вопрос выхода из строя стиралки, холодильника или кондиционера с бойлером?
Аренда за 110 долларов это ж чистое проедание ремонта.

За 100 доларів орендувати квартиру з ремонтом і всім набором побутової техніки - ядрьон батон! Абсолютно невигідна справа для орендодавця.

Я давно писав, ще до війни, що орендарі вельми жирно живуть.

В Америці і Європі орендарі знімають порожню квартиру.
Без меблів, без побутової техніки.


Значить, і нам пора переходити на ці ж рейки. :wink:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 19 лип, 2022 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22919
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:17

  Frant написав:За 100 доларів орендувати квартиру з ремонтом і всім набором побутової техніки - ядрьон батон!

Это фиаско КРЖН, когда за 100 баксов можно снять на месяц укомплектованную хату.

Помню в 2006-2007 даже за $500 было сложно что-то найти, кроме какой то дыры.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 19 лип, 2022 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11489
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1710 раз.
Подякували: 2495 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:17

  Frant написав:
  Damien написав:
  ihorkyiv написав:Вартість оренди житла у Києві продовжує падати https://www.zagorodna.com/uk/analitika/ ... adati.html
Усі мої клієнти повернулися до Києва ще у травні. Здаю у прицентраллі за 5000 і 4000 грн., на Осокорках - за 4500 грн. Стаття не схиляє до оптимізму.

Из текста понял, что живут те же люди, что и до войны. Эти цены откуда взялись? Назначены Вами? Арендаторами?

Ринкова ціна.
Скільки дають - за стільки й здають.

  UA написав:Как будете решать вопрос выхода из строя стиралки, холодильника или кондиционера с бойлером?
Аренда за 110 долларов это ж чистое проедание ремонта.

За 100 доларів орендувати квартиру з ремонтом і всім набором побутової техніки - ядрьон батон!
Я давно писав, ще до війни, що орендарі вельми жирно живуть.

В Америці і Європі орендарі знімають порожню квартиру.
Без меблів, без побутової техніки.
Абсолютно невигідна справа для орендодавця.

Значить, і нам пора переходити на ці ж рейки. :wink:


Зазвичай, оговорюється що все що в квартирі ремонтує орендар.
Я залишив всю побутову техніку, орендар поки що вигрібає сам.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2008
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2291 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:23

  Хомякоид написав:Зазвичай, оговорюється що все що в квартирі ремонтує орендар.

Це як, зламався холодильник/телевiзор/бойлер - орендар купив новий? Вiн вас пошле у вiдомому напрямку та пiде знiме у сусiда за тiж 100 баксiв. Ну у лiпшому випадку купить для себе на пару місяців холодильник 40-рiчний за 500грн з cуciдьного села. А ви наступним орендарям будете розказувати чому у вас холодильник такий, що навiть безкоштовно нiхто не захоче його забрати.
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Вів 19 лип, 2022 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 545
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:26

  Frant написав:
  Damien написав:
  ihorkyiv написав:Вартість оренди житла у Києві продовжує падати https://www.zagorodna.com/uk/analitika/ ... adati.html
Усі мої клієнти повернулися до Києва ще у травні. Здаю у прицентраллі за 5000 і 4000 грн., на Осокорках - за 4500 грн. Стаття не схиляє до оптимізму.

Из текста понял, что живут те же люди, что и до войны. Эти цены откуда взялись? Назначены Вами? Арендаторами?

Ринкова ціна.
Скільки дають - за стільки й здають.


Тут особый случай, клиенты старые, а цена новая.
ihorkyiv, ответьте если не сложно, как цена определялась?
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 785
З нами з: 28.04.20
Подякував: 472 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:31

Нова реальність

  Zebra написав:Это фиаско КРЖН, когда за 100 баксов можно снять на месяц укомплектованную хату.

Це війна, мій юний друг.
Можливо, Ви не в курсі????

  Евгений Н. написав:Вiн вас пошле у вiдомому напрямку та пiде знiме у сусiда за тiж 100 баксiв

Це поки що, доки орендні квартири були укоплектовані побутовою технікою в "жирні" довоєнні роки. Рік-два-три, і "Позолота все сотрется, а свиная кожа остается" (Г.Х.Андерсен).

Я впевнений, що орендодавці зараз не будуть нічого купляти для орендарів. :!:

Різниця в ціні оренди майже порожньої квартири, без водомірів, без бойлерів, без пральної машини і повністю укомплектованої квартири - лише 1000-1500 грн/міс.
Простіше здавати з мінімумом побутової техніки.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22919
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:55

Темпи зниження цін уповільнилися вдвічі

На ринку житлової нерухомості Києва триває зниження цін – дефіцит попиту та висока потреба у продажу чи здачі в оренду свого житла чинить сильний тиск на ринок. Про це свідчать дані дослідження аналітиків порталу пошуку нерухомості Address.ua.

При цьому падіння інтересу до нерухомості загалом продовжується. За підсумками червня 2022 року, загальна кількість запитів, пов'язаних із купівлею чи орендою нерухомості знизилася ще на 40% і склала менше 30% від довоєнного рівня.

Ринок оренди продовжує падіння. Медіанна ставка оренди в оголошеннях знизилася на 16% і на сьогодні знаходиться нижче за позначку $250 на місяць за квартиру.

«При цьому аналіз цінової динаміки показує, що ринок наближається до рівноважної точки – темпи зниження цін уповільнилися вдвічі, а Печерському районі зафіксовано зростання на 4%. Характер приросту цін на Печерську має насамперед корекційний характер – у травні цього року медіанна ставка оренди в Печерському районі рекордно впала – на 57% від довоєнного рівня», – йдеться у звіті аналітиків.

Незначно у порівнянні з іншими районами знизилися ціни у Голосіївському та Шевченківському районах – на 6% та 1% відповідно.

Оренда квартир у лівобережному Києві та спальних районах (Оболонський, Подільський, Святошинський та Солом'янський) подешевшала в середньому на 17%.

Виходячи з географії цінової динаміки можна зробити висновок, що ті орендодавці, хто ще готовий здавати житло, знизили ціни до межі, після якої здавати квартири вже недоцільно – насамперед це стосується центральних та наближених до центральних районів Києва.

В окраїнних та спальних районах все ще є потенціал падіння цін, зумовлений уже не ринковим підходом – окремі власники готові здавати квартири буквально «за комуналку», щоб перестати зазнавати збитків. Очевидно, в більшості випадків це квартири нижнього цінового сегменту, розташовані в старих будинках.

«Фактично вже зараз можна припустити, що дефіцит попиту на оренду в Києві збережеться протягом тривалого періоду – до поліпшення військової ситуації та появи хоча б умовних гарантій безпеки населення від військової загрози. Нещодавні ракетні атаки Росії та наявність загрози повторного вторгнення з території Білорусі виступили потужними негативними факторами для ринку оренди житла у Києві у червні 2022 року», – зазначили аналітики. https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 61721.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13940
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2051 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:13

  vitaliian написав:
На ринку житлової нерухомості Києва триває зниження цін – дефіцит попиту та висока потреба у продажу чи здачі в оренду свого житла чинить сильний тиск на ринок. Про це свідчать дані дослідження аналітиків порталу пошуку нерухомості Address.ua.

Можливо, причина в тому, що київське житло не відповідає стандартам високої моди, як написала відома особа????
  vitaliian написав:А гавно оно что в Киеве что в Ирпене сдается за одинаковые ~4,5-5к и кто сказал что киевское гавно должно стоить дороже?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22919
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2267226822692270
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10104, 10105, 10106
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
101053 21230641
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лип, 2022 14:25
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 106, 107, 108
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1074 4413838
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лип, 2022 13:11
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 573, 574, 575
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
5747 992353
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лип, 2022 12:02
akurt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (86)
19.07.2022 15:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.