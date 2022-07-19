Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как будете решать вопрос выхода из строя стиралки, холодильника или кондиционера с бойлером? Будете брать деньги из заначки и субсидировать арендаторов? Аренда за 110 долларов это ж чистое проедание ремонта.
Да да, выставлять на продажу, чтоб еще больше задавить рынок недвиги обилием предложений
Хомякоид написав:Зазвичай, оговорюється що все що в квартирі ремонтує орендар.
Це як, зламався холодильник/телевiзор/бойлер - орендар купив новий? Вiн вас пошле у вiдомому напрямку та пiде знiме у сусiда за тiж 100 баксiв. Ну у лiпшому випадку купить для себе на пару місяців холодильник 40-рiчний за 500грн з cуciдьного села. А ви наступним орендарям будете розказувати чому у вас холодильник такий, що навiть безкоштовно нiхто не захоче його забрати.
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Вів 19 лип, 2022 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Это фиаско КРЖН, когда за 100 баксов можно снять на месяц укомплектованную хату.
Це війна, мій юний друг. Можливо, Ви не в курсі????
Евгений Н. написав:Вiн вас пошле у вiдомому напрямку та пiде знiме у сусiда за тiж 100 баксiв
Це поки що, доки орендні квартири були укоплектовані побутовою технікою в "жирні" довоєнні роки. Рік-два-три, і "Позолота все сотрется, а свиная кожа остается" (Г.Х.Андерсен).
Я впевнений, що орендодавці зараз не будуть нічого купляти для орендарів.
Різниця в ціні оренди майже порожньої квартири, без водомірів, без бойлерів, без пральної машини і повністю укомплектованої квартири - лише 1000-1500 грн/міс. Простіше здавати з мінімумом побутової техніки.
На ринку житлової нерухомості Києва триває зниження цін – дефіцит попиту та висока потреба у продажу чи здачі в оренду свого житла чинить сильний тиск на ринок. Про це свідчать дані дослідження аналітиків порталу пошуку нерухомості Address.ua.
При цьому падіння інтересу до нерухомості загалом продовжується. За підсумками червня 2022 року, загальна кількість запитів, пов'язаних із купівлею чи орендою нерухомості знизилася ще на 40% і склала менше 30% від довоєнного рівня.
Ринок оренди продовжує падіння. Медіанна ставка оренди в оголошеннях знизилася на 16% і на сьогодні знаходиться нижче за позначку $250 на місяць за квартиру.
«При цьому аналіз цінової динаміки показує, що ринок наближається до рівноважної точки – темпи зниження цін уповільнилися вдвічі, а Печерському районі зафіксовано зростання на 4%. Характер приросту цін на Печерську має насамперед корекційний характер – у травні цього року медіанна ставка оренди в Печерському районі рекордно впала – на 57% від довоєнного рівня», – йдеться у звіті аналітиків.
Незначно у порівнянні з іншими районами знизилися ціни у Голосіївському та Шевченківському районах – на 6% та 1% відповідно.
Оренда квартир у лівобережному Києві та спальних районах (Оболонський, Подільський, Святошинський та Солом'янський) подешевшала в середньому на 17%.
Виходячи з географії цінової динаміки можна зробити висновок, що ті орендодавці, хто ще готовий здавати житло, знизили ціни до межі, після якої здавати квартири вже недоцільно – насамперед це стосується центральних та наближених до центральних районів Києва.
В окраїнних та спальних районах все ще є потенціал падіння цін, зумовлений уже не ринковим підходом – окремі власники готові здавати квартири буквально «за комуналку», щоб перестати зазнавати збитків. Очевидно, в більшості випадків це квартири нижнього цінового сегменту, розташовані в старих будинках.
«Фактично вже зараз можна припустити, що дефіцит попиту на оренду в Києві збережеться протягом тривалого періоду – до поліпшення військової ситуації та появи хоча б умовних гарантій безпеки населення від військової загрози. Нещодавні ракетні атаки Росії та наявність загрози повторного вторгнення з території Білорусі виступили потужними негативними факторами для ринку оренди житла у Києві у червні 2022 року», – зазначили аналітики. https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 61721.html
На ринку житлової нерухомості Києва триває зниження цін – дефіцит попиту та висока потреба у продажу чи здачі в оренду свого житла чинить сильний тиск на ринок. Про це свідчать дані дослідження аналітиків порталу пошуку нерухомості Address.ua.
Можливо, причина в тому, що київське житло не відповідає стандартам високої моди, як написала відома особа????
vitaliian написав:А гавно оно что в Киеве что в Ирпене сдается за одинаковые ~4,5-5к и кто сказал что киевское гавно должно стоить дороже?