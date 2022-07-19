барабашов написав:
Интересно, стояк Натахиных Круш сейчас почём с тем же уставшим жлобремонтом сдаётся?
Здається за стільки, за скільки дають орендарі)))
А дають нежирно))))
Від 4000 до 6000 грн/міс.
В центрі, з джакузі, посудомийкою і сваіжим ремонтом - можливо, 10 000 - 12 000 грн. Аж 250 дол/міс. Це щоб реально здати))))
Орендні ціни напряму корелюють з вартістю житла.
Ціна київської "вторинки" - сиплеться, як паперовий будинок під поривами вітру.
Ширпотребівське житло вже подешевшало на 15-20%. Ще пару-трійку місяців - і вийдемо на рівень 2018 року, а це еквівалент цін 2003 року.