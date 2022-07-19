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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2268226922702271
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:21

  барабашов написав:купил всё гривен по 600, а шо, кому оно теперь то надо!!!!, привёз, поставил - лафа продолжается!!!

За 600 грн можна купити хіба що старий "Норд" в напівробочому стані)))
І транспортування його затягне мінімум 600 грн. - це якщо поруч везти і є ліфт в будинку.

Тому на орендному КРЖН будуть відбуватись цікаві речі.
Побутову техніку орендарі будуть з собою возити, як в Америках і Європах.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 19 лип, 2022 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:21

  Zebra написав:
  Frant написав:За 100 доларів орендувати квартиру з ремонтом і всім набором побутової техніки - ядрьон батон!

Это фиаско КРЖН, когда за 100 баксов можно снять на месяц укомплектованную хату.

Помню в 2006-2007 даже за $500 было сложно что-то найти, кроме какой то дыры.

Да вы приедете, снимите что то укомплектованное за соточку, потом фото нам сюда прелести выложите, поблюём-помастурбируем
Интересно, стояк Натахиных Круш сейчас почём с тем же уставшим жлобремонтом сдаётся? Или там доплата сторожам чтоб в углу студии каках под потолок сквоттеры не накидали?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:23

  барабашов написав:Интересно, стояк Натахиных Круш сейчас почём с тем же уставшим жлобремонтом сдаётся?

Здається за стільки, за скільки дають орендарі)))
А дають нежирно))))
Від 4000 до 6000 грн/міс.
В центрі, з джакузі, посудомийкою і сваіжим ремонтом - можливо, 10 000 - 12 000 грн. Аж 250 дол/міс. Це щоб реально здати)))) :wink:

Орендні ціни напряму корелюють з вартістю житла.
Ціна київської "вторинки" - сиплеться, як паперовий будинок під поривами вітру.
Ширпотребівське житло вже подешевшало на 15-20%. Ще пару-трійку місяців - і вийдемо на рівень 2018 року, а це еквівалент цін 2003 року.
Frant
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