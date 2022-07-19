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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2268226922702271
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:21

  барабашов написав:купил всё гривен по 600, а шо, кому оно теперь то надо!!!!, привёз, поставил - лафа продолжается!!!

За 600 грн можна купити хіба що старий "Норд" в напівробочому стані)))
І транспортування його затягне мінімум 600 грн. - це якщо поруч везти і є ліфт в будинку.

Тому на орендному КРЖН будуть відбуватись цікаві речі.
Побутову техніку орендарі будуть з собою возити, як в Америках і Європах.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 19 лип, 2022 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:21

  Zebra написав:
  Frant написав:За 100 доларів орендувати квартиру з ремонтом і всім набором побутової техніки - ядрьон батон!

Это фиаско КРЖН, когда за 100 баксов можно снять на месяц укомплектованную хату.

Помню в 2006-2007 даже за $500 было сложно что-то найти, кроме какой то дыры.

Да вы приедете, снимите что то укомплектованное за соточку, потом фото нам сюда прелести выложите, поблюём-помастурбируем
Интересно, стояк Натахиных Круш сейчас почём с тем же уставшим жлобремонтом сдаётся? Или там доплата сторожам чтоб в углу студии каках под потолок сквоттеры не накидали?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:23

  барабашов написав:Интересно, стояк Натахиных Круш сейчас почём с тем же уставшим жлобремонтом сдаётся?

Здається за стільки, за скільки дають орендарі)))
А дають нежирно))))
Від 4000 до 6000 грн/міс.
В центрі, з джакузі, посудомийкою і сваіжим ремонтом - можливо, 10 000 - 12 000 грн. Аж 250 дол/міс. Це щоб реально здати)))) :wink:

Орендні ціни напряму корелюють з вартістю житла.
Ціна київської "вторинки" - сиплеться, як паперовий будинок під поривами вітру.
Ширпотребівське житло вже подешевшало на 15-20%. Ще пару-трійку місяців - і вийдемо на рівень 2018 року, а це еквівалент цін 2003 року.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:40

  Евгений Н. написав:
  Хомякоид написав:Зазвичай, оговорюється що все що в квартирі ремонтує орендар.

Це як, зламався холодильник/телевiзор/бойлер - орендар купив новий? Вiн вас пошле у вiдомому напрямку та пiде знiме у сусiда за тiж 100 баксiв. Ну у лiпшому випадку купить для себе на пару місяців холодильник 40-рiчний за 500грн з cуciдьного села. А ви наступним орендарям будете розказувати чому у вас холодильник такий, що навiть безкоштовно нiхто не захоче його забрати.


Ремонт згідно договора на орендаторі.
Не хоче ремнтувати, хай живе без холодильника або купує собі окремо.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:23

  UA написав:Как будете решать вопрос выхода из строя стиралки, холодильника или кондиционера с бойлером?
Будете брать деньги из заначки и субсидировать арендаторов?
Аренда за 110 долларов это ж чистое проедание ремонта.


З такою ціною то проблеми орендаря скоріше.

Пралку б/в можуть придбати
Холодильник або ремонтують за свій, або б/в або прокат, як вихід
Бойлер нехай самі замніюють або ж ЦГВП тариф
За кондиціонер мовчу взагалі...

Якщо ціни на все виросли а оренда здешевшала - то чудес не буває... мабуть якість вже інша трохи...
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:32

  Frant написав:За 100 доларів орендувати квартиру з ремонтом і всім набором побутової техніки - ядрьон батон! Абсолютно невигідна справа для орендодавця.

Я давно писав, ще до війни, що орендарі вельми жирно живуть.

В Америці і Європі орендарі знімають порожню квартиру.
Без меблів, без побутової техніки.


Значить, і нам пора переходити на ці ж рейки. :wink:


Однозначно. Самі своє нехай завозять... І техніку, і кухню і столи, дивани, шафи... збирають, монтують, підключають... Як у європах. Раз дешево значить відповідно. Деякі, доречі, частково так і роблять... свої дивани улюблені, на яких ніхто не цей, возять з собою. Нормас.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:33

  Хомякоид написав:Не хоче ремнтувати, хай живе без холодильника або купує собі окремо.
Если/когда сломается холодильник арендатор поменяет квартиру. Кто сдает ниже уровня рентабельности рано или поздно полиняет на деньги и выйдет из этого бизнеса. В эконом сегменте останутся бабушатники с ремонтом и техникой конца 90х. В каждый кризис одно и то же.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:30

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Не хоче ремнтувати, хай живе без холодильника або купує собі окремо.
Если/когда сломается холодильник арендатор поменяет квартиру. Кто сдает ниже уровня рентабельности рано или поздно полиняет на деньги и выйдет из этого бизнеса. В эконом сегменте останутся бабушатники с ремонтом и техникой конца 90х. В каждый кризис одно и то же.

Ти так не зрозумів/ла, що різниця цін оренди порожнього "бабушатника" і новобуда з ремонтом з повним комплектом - буквально 1500-2000 грн/міс?
"Бабушатники" є орендним житлом з найвищою рентабельністю.
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