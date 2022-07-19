UA написав:Viz написав:З такою ціною то проблеми орендаря скоріше.
Пралку б/в можуть придбати
Холодильник або ремонтують за свій, або б/в або прокат, як вихід
Бойлер нехай самі замніюють або ж ЦГВП тариф
За кондиціонер мовчу взагалі...
Якщо ціни на все виросли а оренда здешевшала - то чудес не буває... мабуть якість вже інша трохи...
Арендатор переселится в другую квартиру, где всё работает. А вот сдать квартиру с нерабочей техникой это станет проблемой арендодателя.
І довго він буде стрибати, як коник?
Якщо лендлорди будуть здавати масово з б.у. технікою або і без неї, то сильно не настрибається.