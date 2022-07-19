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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2269227022712272
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:24

  UA написав:
  Viz написав:З такою ціною то проблеми орендаря скоріше.

Пралку б/в можуть придбати
Холодильник або ремонтують за свій, або б/в або прокат, як вихід
Бойлер нехай самі замніюють або ж ЦГВП тариф
За кондиціонер мовчу взагалі...

Якщо ціни на все виросли а оренда здешевшала - то чудес не буває... мабуть якість вже інша трохи...

Арендатор переселится в другую квартиру, где всё работает. А вот сдать квартиру с нерабочей техникой это станет проблемой арендодателя.

І довго він буде стрибати, як коник?
Якщо лендлорди будуть здавати масово з б.у. технікою або і без неї, то сильно не настрибається.
flyman
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  #<1 ... 2269227022712272
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