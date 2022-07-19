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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лип, 2022 20:24
UA написав: Viz написав:
З такою ціною то проблеми орендаря скоріше.
Пралку б/в можуть придбати
Холодильник або ремонтують за свій, або б/в або прокат, як вихід
Бойлер нехай самі замніюють або ж ЦГВП тариф
За кондиціонер мовчу взагалі...
Якщо ціни на все виросли а оренда здешевшала - то чудес не буває... мабуть якість вже інша трохи...
Арендатор переселится в другую квартиру, где всё работает. А вот сдать квартиру с нерабочей техникой это станет проблемой арендодателя.
І довго він буде стрибати, як коник?
Якщо лендлорди будуть здавати масово з б.у. технікою або і без неї, то сильно не настрибається.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 20:58
барабашов написав:UA
И так постепенно, сжигая духовки с пиролизом и инвертора канальных кондёров Дайкин, условный аудитор из Биг4, зажав в потной ладошке синюю соточку, дойдёт со своими клунками и клетчатой сумкой с тёщиными закатками до Г9а и Даймонд Хилла…
Где на входе будет стоять сильно похудевший на гуманитарной перловке швейцар, который за монетку-чаевые в 500000гривен с упоением и скудной слезой на щеке откроет понаеху двери в супермодный МОП с бронзовыми львами на входе в лифт с персидскими коврами….
і щасливий орендар засере його за три місяці...
Що далі?)))
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