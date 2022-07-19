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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2269227022712272
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:24

  UA написав:
  Viz написав:З такою ціною то проблеми орендаря скоріше.

Пралку б/в можуть придбати
Холодильник або ремонтують за свій, або б/в або прокат, як вихід
Бойлер нехай самі замніюють або ж ЦГВП тариф
За кондиціонер мовчу взагалі...

Якщо ціни на все виросли а оренда здешевшала - то чудес не буває... мабуть якість вже інша трохи...

Арендатор переселится в другую квартиру, где всё работает. А вот сдать квартиру с нерабочей техникой это станет проблемой арендодателя.

І довго він буде стрибати, як коник?
Якщо лендлорди будуть здавати масово з б.у. технікою або і без неї, то сильно не настрибається.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:58

  барабашов написав:UA
И так постепенно, сжигая духовки с пиролизом и инвертора канальных кондёров Дайкин, условный аудитор из Биг4, зажав в потной ладошке синюю соточку, дойдёт со своими клунками и клетчатой сумкой с тёщиными закатками до Г9а и Даймонд Хилла…
Где на входе будет стоять сильно похудевший на гуманитарной перловке швейцар, который за монетку-чаевые в 500000гривен с упоением и скудной слезой на щеке откроет понаеху двери в супермодный МОП с бронзовыми львами на входе в лифт с персидскими коврами….
і щасливий орендар засере його за три місяці...
Що далі?)))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:34

  UA написав:
  Viz написав:З такою ціною то проблеми орендаря скоріше.

Пралку б/в можуть придбати
Холодильник або ремонтують за свій, або б/в або прокат, як вихід
Бойлер нехай самі замніюють або ж ЦГВП тариф
За кондиціонер мовчу взагалі...

Якщо ціни на все виросли а оренда здешевшала - то чудес не буває... мабуть якість вже інша трохи...

Арендатор переселится в другую квартиру, где всё работает. А вот сдать квартиру с нерабочей техникой это станет проблемой арендодателя.


У меня уже живет 7 лет, никуда не спрыгнет да и цену держу немного ниже рынка.
Попасть на комисию на рыло, нарваться на неадеквата хозяина или соседей это не стоит ремонта холодильника.
Да и квест перевести все барахло тете с двумя детками еще тот.

Я б на месте арендатора если меня все устраивает купил бы новый холодильник пополам с хозяином что я делал кстати когда снимал хату.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:23

  Хомякоид написав:
  UA написав:Арендатор переселится в другую квартиру, где всё работает. А вот сдать квартиру с нерабочей техникой это станет проблемой арендодателя.


У меня уже живет 7 лет, никуда не спрыгнет да и цену держу немного ниже рынка.
Попасть на комисию на рыло, нарваться на неадеквата хозяина или соседей это не стоит ремонта холодильника.
Да и квест перевести все барахло тете с двумя детками еще тот.

Я б на месте арендатора если меня все устраивает купил бы новый холодильник пополам с хозяином что я делал кстати когда снимал хату.

По секрету скажу - если в договоре прописан ремонт техники и прочего за счет арендатора, то вы сдаете выше рынка :mrgreen:
UA
 
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  #<1 ... 2269227022712272
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