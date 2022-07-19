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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2269227022712272
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:24

  UA написав:
  Viz написав:З такою ціною то проблеми орендаря скоріше.

Пралку б/в можуть придбати
Холодильник або ремонтують за свій, або б/в або прокат, як вихід
Бойлер нехай самі замніюють або ж ЦГВП тариф
За кондиціонер мовчу взагалі...

Якщо ціни на все виросли а оренда здешевшала - то чудес не буває... мабуть якість вже інша трохи...

Арендатор переселится в другую квартиру, где всё работает. А вот сдать квартиру с нерабочей техникой это станет проблемой арендодателя.

І довго він буде стрибати, як коник?
Якщо лендлорди будуть здавати масово з б.у. технікою або і без неї, то сильно не настрибається.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:58

  барабашов написав:UA
И так постепенно, сжигая духовки с пиролизом и инвертора канальных кондёров Дайкин, условный аудитор из Биг4, зажав в потной ладошке синюю соточку, дойдёт со своими клунками и клетчатой сумкой с тёщиными закатками до Г9а и Даймонд Хилла…
Где на входе будет стоять сильно похудевший на гуманитарной перловке швейцар, который за монетку-чаевые в 500000гривен с упоением и скудной слезой на щеке откроет понаеху двери в супермодный МОП с бронзовыми львами на входе в лифт с персидскими коврами….
і щасливий орендар засере його за три місяці...
Що далі?)))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:34

  UA написав:
  Viz написав:З такою ціною то проблеми орендаря скоріше.

Пралку б/в можуть придбати
Холодильник або ремонтують за свій, або б/в або прокат, як вихід
Бойлер нехай самі замніюють або ж ЦГВП тариф
За кондиціонер мовчу взагалі...

Якщо ціни на все виросли а оренда здешевшала - то чудес не буває... мабуть якість вже інша трохи...

Арендатор переселится в другую квартиру, где всё работает. А вот сдать квартиру с нерабочей техникой это станет проблемой арендодателя.


У меня уже живет 7 лет, никуда не спрыгнет да и цену держу немного ниже рынка.
Попасть на комисию на рыло, нарваться на неадеквата хозяина или соседей это не стоит ремонта холодильника.
Да и квест перевести все барахло тете с двумя детками еще тот.

Я б на месте арендатора если меня все устраивает купил бы новый холодильник пополам с хозяином что я делал кстати когда снимал хату.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:23

  Хомякоид написав:
  UA написав:Арендатор переселится в другую квартиру, где всё работает. А вот сдать квартиру с нерабочей техникой это станет проблемой арендодателя.


У меня уже живет 7 лет, никуда не спрыгнет да и цену держу немного ниже рынка.
Попасть на комисию на рыло, нарваться на неадеквата хозяина или соседей это не стоит ремонта холодильника.
Да и квест перевести все барахло тете с двумя детками еще тот.

Я б на месте арендатора если меня все устраивает купил бы новый холодильник пополам с хозяином что я делал кстати когда снимал хату.

По секрету скажу - если в договоре прописан ремонт техники и прочего за счет арендатора, то вы сдаете выше рынка :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:31

Подведу итог последних страниц
ihorkyiv сдает квартиры с ремонтом и техникой в перицентральной локации за 2 (два) килограмма помидоров в день.
Ни один товар, ни одна услуга не подешевели в гривне после начала войны.
В гривне рухнула только аренда.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:50

  UA написав:Ни один товар, ни одна услуга не подешевели в гривне после начала войны.
В гривне рухнула только аренда.
начиная примерно с 2004 ни одна услуга так не дорожала аж до 2008 как аренда. С 2006 по 2008 цена вообще сделала х2. Сейчас - расплата. Карма существует.

Должен признать что rjkz чуть ли не истерил вангуя такую просадку. Я на него злился, не лично, как на любой негативный прогноз, но он оказался прав.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:17

  Frant написав:Ще пару-трійку місяців - і вийдемо на рівень 2018 року, а це еквівалент цін 2003 року.

які ціни 2003 року, таких цін вже не буде НІКОЛИ!!!
ти хоча б авізо 2003 року відкрий, аналітик ))
а те що нерухомість буде дешевшати і без твоєї всепропальщини зрозуміло ))
vkstsk
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:29

  vitaliian написав:
  UA написав:Ни один товар, ни одна услуга не подешевели в гривне после начала войны.
В гривне рухнула только аренда.
начиная примерно с 2004 ни одна услуга так не дорожала аж до 2008 как аренда. С 2006 по 2008 цена вообще сделала х2. Сейчас - расплата. Карма существует.

Должен признать что rjkz чуть ли не истерил вангуя такую просадку. Я на него злился, не лично, как на любой негативный прогноз, но он оказался прав.

На курсах маркетологов вам такого не расскажут
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 05:32

  vitaliian написав:
  UA написав:Ни один товар, ни одна услуга не подешевели в гривне после начала войны.
В гривне рухнула только аренда.
начиная примерно с 2004 ни одна услуга так не дорожала аж до 2008 как аренда. С 2006 по 2008 цена вообще сделала х2. Сейчас - расплата. Карма существует.

Должен признать что rjkz чуть ли не истерил вангуя такую просадку. Я на него злился, не лично, как на любой негативный прогноз, но он оказался прав.


Без умолку
Безумная девица
Кричала:
"Ясно вижу Трою павшей в прах"
Но ясновидцев,
Впрочем, как и очевидцев,
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Сжигали люди на кострах
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В.Высоцкий "Песнь о вещей Кассандре"
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:54

Спеціально створені комісії в рамках підготовки до нового навчального року проводять оцінку стану будівель та приміщень навчальних закладів. Комісії повинні видати акт перевірки кожному закладу після огляду. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що у разі початку навчального року в очній або очно-дистанційній формі, заклади вищої, фахової передвищої, професійно-технічної та загальної середньої освіти повинні створити умови для проведення освітнього процесу, облаштувати аудиторії та надати можливість студентам поселитися в гуртожитках.

"Тому питання проживання внутрішньо переміщених осіб у приміщеннях і гуртожитках закладів освіти потребує невідкладного вирішення за участю військових адміністрацій, які мусять забезпечити їхнє переселення в інші безпечні місця", - зазначив міністр

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/pereselentsiv ... arlet.html


то что я писал, к отопительному сезону всех беженцев попросят из спортзалов, общаг и других помещений.
vitaliian
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  #<1 ... 2269227022712272
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