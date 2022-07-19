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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2270227122722273
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 08:54

  vitaliian написав:..

то что я писал, к отопительному сезону всех беженцев попросят из спортзалов, общаг и других помещений.

куда попросят? переехать в польские спортзалы?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:07

sequence
У нас УЖЕ корбановские кореша настоятельно просют беженцев до ноября сдёрнуть из прихватизированных в центре советских ещё обкомовских и горкомовских отелей и клубов ибо тепла точно НЕ БУДЕТ, котельные уже попилили и отключили, или пусть мэрия сама тянет отопление пятиметровых потолков и холлов с недекоммунизированной лепниной.
Куда сдёргивать - Тора не поясняет.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:21

  sequence написав:
  vitaliian написав:..

то что я писал, к отопительному сезону всех беженцев попросят из спортзалов, общаг и других помещений.

куда попросят? переехать в польские спортзалы?
вы сильно интересуетесь куда едет ваш квартирант которому вы сдали помещение за 5-10% цены? странный вопрос. Та хоть на улицу.

Этот банкет оплачивали местные власти, у которых печатного станка нет. Догадайтесь что у них с бюджетами. Центральная власть обещала выделить деньги на компенсацию аренды погорельцам, но дальше деклараций дело не пошло. Тут ещё нафтогаз 150 ярдов на закачку хранилищ просит. Облигации военные с овгз надо погашать и всё такое.

В Польше не знаю что с помещениями, но помощь с 1.07 обрезали.
vitaliian
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