куда попросят? переехать в польские спортзалы?
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Додано: Чет 21 лип, 2022 08:54
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:07
sequence
У нас УЖЕ корбановские кореша настоятельно просют беженцев до ноября сдёрнуть из прихватизированных в центре советских ещё обкомовских и горкомовских отелей и клубов ибо тепла точно НЕ БУДЕТ, котельные уже попилили и отключили, или пусть мэрия сама тянет отопление пятиметровых потолков и холлов с недекоммунизированной лепниной.
Куда сдёргивать - Тора не поясняет.
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:21
вы сильно интересуетесь куда едет ваш квартирант которому вы сдали помещение за 5-10% цены? странный вопрос. Та хоть на улицу.
Этот банкет оплачивали местные власти, у которых печатного станка нет. Догадайтесь что у них с бюджетами. Центральная власть обещала выделить деньги на компенсацию аренды погорельцам, но дальше деклараций дело не пошло. Тут ещё нафтогаз 150 ярдов на закачку хранилищ просит. Облигации военные с овгз надо погашать и всё такое.
В Польше не знаю что с помещениями, но помощь с 1.07 обрезали.
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