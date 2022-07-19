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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лип, 2022 08:54
vitaliian написав:
..
то что я писал, к отопительному сезону всех беженцев попросят из спортзалов, общаг и других помещений.
куда попросят? переехать в польские спортзалы?
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:07
sequence
У нас УЖЕ корбановские кореша настоятельно просют беженцев до ноября сдёрнуть из прихватизированных в центре советских ещё обкомовских и горкомовских отелей и клубов ибо тепла точно НЕ БУДЕТ, котельные уже попилили и отключили, или пусть мэрия сама тянет отопление пятиметровых потолков и холлов с недекоммунизированной лепниной.
Куда сдёргивать - Тора не поясняет.
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барабашов
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:21
sequence написав: vitaliian написав:
..
то что я писал, к отопительному сезону всех беженцев попросят из спортзалов, общаг и других помещений.
куда попросят? переехать в польские спортзалы?
вы сильно интересуетесь куда едет ваш квартирант которому вы сдали помещение за 5-10% цены? странный вопрос. Та хоть на улицу.
Этот банкет оплачивали местные власти, у которых печатного станка нет. Догадайтесь что у них с бюджетами. Центральная власть обещала выделить деньги на компенсацию аренды погорельцам, но дальше деклараций дело не пошло. Тут ещё нафтогаз 150 ярдов на закачку хранилищ просит. Облигации военные с овгз надо погашать и всё такое.
В Польше не знаю что с помещениями, но помощь с 1.07 обрезали.
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vitaliian
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Додано: Чет 21 лип, 2022 11:11
rjkz
rjkz написав: vitaliian написав:
начиная примерно с 2004 ни одна услуга так не дорожала аж до 2008 как аренда. С 2006 по 2008 цена вообще сделала х2. Сейчас - расплата. Карма существует.
Должен признать что rjkz чуть ли не истерил вангуя такую просадку
. Я на него злился, не лично, как на любой негативный прогноз, но он оказался прав.
Без умолку
Безумная девица
Кричала:
"Ясно вижу Трою павшей в прах"
Но ясновидцев,
Впрочем, как и очевидцев,
Во все века
Сжигали люди на кострах
Во все века
Сжигали люди на кострах
В.Высоцкий "Песнь о вещей Кассандре"
- реально умный и мыслящий дядько, но в этом случае, надо признать, что дело не в этом. Просто вот так, невероятным образом, сложилась объективная реальность.
Напоминает мне историю про мальчика, который боялся больших пауков. Он их боялся сильно. На все его действия накладывалась эта боязнь. Когда он надевал свитер, то он сначала выворачивал его и смотрел - нет ли там паука. В темное время суток не ходил без фонарика вообще ибо в темноте мог сидеть паук. Никакие убеждения, что большие пауки не водятся в наших широтах, на него не влияли. Его все считали ненормальным, который рехнулся на пауках. Он прожил бы всю жизнь и умер бы таким, но однажды бл..дский паук, который жил в зооуголке соседнего дома, сбежал оттуда и повстречался с мальчиком. На глазах у многих людей. Паука изловили, а мальчика стали считать провидцем. Но провидец ли он??? Нет, просто реализовался крайне невероятный сценарий.
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Damien
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Додано: Чет 21 лип, 2022 11:18
vitaliian написав:
.. странный вопрос. Та хоть на улицу.
..
если я вас правильно понял, вы предлагаете беженцам вернуться на основное место жительства на оккупированных территориях?
Ну ОК, принял. Место там наверное найдется, жилье что не снесли, пустое стоит.
С квартирантами сравнение не уместно. Работы в стране сейчас мало, чтобы снимать надо деньги, которых нет
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sequence
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Вів 19 лип, 2022 21:13
akurt
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