начиная примерно с 2004 ни одна услуга так не дорожала аж до 2008 как аренда. С 2006 по 2008 цена вообще сделала х2. Сейчас - расплата. Карма существует.Должен признать что. Я на него злился, не лично, как на любой негативный прогноз, но он оказался прав.

Напоминает мне историю про мальчика, который боялся больших пауков. Он их боялся сильно. На все его действия накладывалась эта боязнь. Когда он надевал свитер, то он сначала выворачивал его и смотрел - нет ли там паука. В темное время суток не ходил без фонарика вообще ибо в темноте мог сидеть паук. Никакие убеждения, что большие пауки не водятся в наших широтах, на него не влияли. Его все считали ненормальным, который рехнулся на пауках. Он прожил бы всю жизнь и умер бы таким, но однажды бл..дский паук, который жил в зооуголке соседнего дома, сбежал оттуда и повстречался с мальчиком. На глазах у многих людей. Паука изловили, а мальчика стали считать провидцем. Но провидец ли он??? Нет, просто реализовался крайне невероятный сценарий.