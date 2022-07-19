Додано: Чет 21 лип, 2022 18:26

Damien написав: rjkz написав: vitaliian написав: начиная примерно с 2004 ни одна услуга так не дорожала аж до 2008 как аренда. С 2006 по 2008 цена вообще сделала х2. Сейчас - расплата. Карма существует.



Должен признать что rjkz чуть ли не истерил вангуя такую просадку. Я на него злился, не лично, как на любой негативный прогноз, но он оказался прав. начиная примерно с 2004 ни одна услуга так не дорожала аж до 2008 как аренда. С 2006 по 2008 цена вообще сделала х2. Сейчас - расплата. Карма существует.Должен признать что. Я на него злился, не лично, как на любой негативный прогноз, но он оказался прав.



Без умолку

Безумная девица

Кричала:

"Ясно вижу Трою павшей в прах"

Но ясновидцев,

Впрочем, как и очевидцев,

Во все века

Сжигали люди на кострах

Во все века

Сжигали люди на кострах

В.Высоцкий "Песнь о вещей Кассандре" Без умолкуБезумная девицаКричала:"Ясно вижу Трою павшей в прах"Но ясновидцев,Впрочем, как и очевидцев,Во все векаСжигали люди на кострахВо все векаСжигали люди на кострахВ.Высоцкий "Песнь о вещей Кассандре"

rjkz - реально умный и мыслящий дядько, но в этом случае, надо признать, что дело не в этом. Просто вот так, невероятным образом, сложилась объективная реальность.

Напоминает мне историю про мальчика, который боялся больших пауков. Он их боялся сильно. На все его действия накладывалась эта боязнь. Когда он надевал свитер, то он сначала выворачивал его и смотрел - нет ли там паука. В темное время суток не ходил без фонарика вообще ибо в темноте мог сидеть паук. Никакие убеждения, что большие пауки не водятся в наших широтах, на него не влияли. Его все считали ненормальным, который рехнулся на пауках. Он прожил бы всю жизнь и умер бы таким, но однажды бл..дский паук, который жил в зооуголке соседнего дома, сбежал оттуда и повстречался с мальчиком. На глазах у многих людей. Паука изловили, а мальчика стали считать провидцем. Но провидец ли он??? Нет, просто реализовался крайне невероятный сценарий. - реально умный и мыслящий дядько, но в этом случае, надо признать, что дело не в этом. Просто вот так, невероятным образом, сложилась объективная реальность.

Я не спорю, что мотивировал обвал аренды простым экономическим законом соотношения спроса и предложения.Отдельно, как очень вероятного Черного лебедя я (в бОльшей степени для себя и своей семьи) рассматривал большую войну. Про войну ДО большой войны я писал не много, но это есть. В тч на ветке про обвал.Кроме того, много раз писал, что мы живем во времена, когда ВСЕ возможно. Имея ввиду плохое. За что был приписан к полку всепропальщиков.Честно говоря, если уж проводить параллели с мальчиком и пауками, то сейчас ломаю голову над сценарием очередного ППЦа (служба такая). Понимаю, что что-то надвигается, но пока не могу сформулировать. Движ большой международный, эпицентр в Юго-Восточной Азии. Если Китай решит воспользоваться ситуацией, когда весь мир занят Украиной, то это переключит США на Тайвань и Украине будет тяжелей. Кроме того, сама ситуация в США такова, что "ястребы войны", коими всегда были республиканцы, в погоне за победой над демократами начали противодействовать в помощи Украине.ЗЫ: по Высоцкому - сорян, нескромно получилось, просто не удержался. Тем более не хочется быть той КассандройКонец простой — хоть не обычный, но досадныйКакой-то грек нашёл Кассандрину обительИ начал пользоваться ей не как КассандройА как простой и ненасытный победительНет у меня эротических фантазий с греками.ЗЫЫ: Насчет Украины.По злой иронии судьбы, ситуация мне напоминает Великую депрессию в США, из которой они вышли используя 2WW как драйвер для экономики. В начале 90-х должен был быть большой мировой кризис, но развал Союза поглотил этот взрыв.Большой кризис в мире я прогнозировал на конец 2019 года- начало 2020. И писал, что скорей всего он будет необычный, какого никогда не было.Но начался ковид и страны начали как ненормальные печатать бабки. Такого я не ожидал. Но это печатанье бабок усугубило ситуацию.И большая война - удобный повод их выпылесосить. Тут еще, по странному совпадению и ФЕД со ставкой никак не угомонится.Не скажу, что я понимаю до конца механизм погащения кризисов ППЦами, но довольно наглядно, что большие войны оздоровляют мировую экономику.