куда попросят? переехать в польские спортзалы?
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Додано: Чет 21 лип, 2022 08:54
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:07
sequence
У нас УЖЕ корбановские кореша настоятельно просют беженцев до ноября сдёрнуть из прихватизированных в центре советских ещё обкомовских и горкомовских отелей и клубов ибо тепла точно НЕ БУДЕТ, котельные уже попилили и отключили, или пусть мэрия сама тянет отопление пятиметровых потолков и холлов с недекоммунизированной лепниной.
Куда сдёргивать - Тора не поясняет.
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:21
вы сильно интересуетесь куда едет ваш квартирант которому вы сдали помещение за 5-10% цены? странный вопрос. Та хоть на улицу.
Этот банкет оплачивали местные власти, у которых печатного станка нет. Догадайтесь что у них с бюджетами. Центральная власть обещала выделить деньги на компенсацию аренды погорельцам, но дальше деклараций дело не пошло. Тут ещё нафтогаз 150 ярдов на закачку хранилищ просит. Облигации военные с овгз надо погашать и всё такое.
В Польше не знаю что с помещениями, но помощь с 1.07 обрезали.
Додано: Чет 21 лип, 2022 11:11
rjkz - реально умный и мыслящий дядько, но в этом случае, надо признать, что дело не в этом. Просто вот так, невероятным образом, сложилась объективная реальность.
Додано: Чет 21 лип, 2022 11:18
если я вас правильно понял, вы предлагаете беженцам вернуться на основное место жительства на оккупированных территориях?
Ну ОК, принял. Место там наверное найдется, жилье что не снесли, пустое стоит.
С квартирантами сравнение не уместно. Работы в стране сейчас мало, чтобы снимать надо деньги, которых нет
Додано: Чет 21 лип, 2022 11:50
вот кстати можете поселить нескольких к себе.
Додано: Чет 21 лип, 2022 18:26
Я не спорю, что мотивировал обвал аренды простым экономическим законом соотношения спроса и предложения.
Отдельно, как очень вероятного Черного лебедя я (в бОльшей степени для себя и своей семьи) рассматривал большую войну. Про войну ДО большой войны я писал не много, но это есть. В тч на ветке про обвал.
Кроме того, много раз писал, что мы живем во времена, когда ВСЕ возможно. Имея ввиду плохое. За что был приписан к полку всепропальщиков.
Честно говоря, если уж проводить параллели с мальчиком и пауками, то сейчас ломаю голову над сценарием очередного ППЦа (служба такая). Понимаю, что что-то надвигается, но пока не могу сформулировать. Движ большой международный, эпицентр в Юго-Восточной Азии. Если Китай решит воспользоваться ситуацией, когда весь мир занят Украиной, то это переключит США на Тайвань и Украине будет тяжелей. Кроме того, сама ситуация в США такова, что "ястребы войны", коими всегда были республиканцы, в погоне за победой над демократами начали противодействовать в помощи Украине.
ЗЫ: по Высоцкому - сорян, нескромно получилось, просто не удержался. Тем более не хочется быть той Кассандрой
Конец простой — хоть не обычный, но досадный
Какой-то грек нашёл Кассандрину обитель
И начал пользоваться ей не как Кассандрой
А как простой и ненасытный победитель
Нет у меня эротических фантазий с греками.
ЗЫЫ: Насчет Украины.
По злой иронии судьбы, ситуация мне напоминает Великую депрессию в США, из которой они вышли используя 2WW как драйвер для экономики. В начале 90-х должен был быть большой мировой кризис, но развал Союза поглотил этот взрыв.
Большой кризис в мире я прогнозировал на конец 2019 года- начало 2020. И писал, что скорей всего он будет необычный, какого никогда не было.
Но начался ковид и страны начали как ненормальные печатать бабки. Такого я не ожидал. Но это печатанье бабок усугубило ситуацию.
И большая война - удобный повод их выпылесосить. Тут еще, по странному совпадению и ФЕД со ставкой никак не угомонится.
Не скажу, что я понимаю до конца механизм погащения кризисов ППЦами, но довольно наглядно, что большие войны оздоровляют мировую экономику.
Додано: Чет 21 лип, 2022 19:02
тю это как раз просто, оборонные заводы и получают заказы, люди работу, потом эти люди тратятся в кафе, на авто, на недвижимость. То есть подогревают остальную экономику. Речь конечно о тех экономиках, которые что то производят. Война в сх сырьевой экономике - явление мало изученное.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 лип, 2022 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лип, 2022 19:04
К слову о Китае.
Специально не искал, но сег. 2жды попалась инф. о Китае, где, по инф. СМИ, сейчас самый низкий прирост ВВП с 1976 года. В стране кризис "среднего дохода", много инвест. "мыльных пузырей", недвига падает 3й год. А вторжение путина и спровоцированный этим глобальный кризис, больно бьют и по Китаю, плотно встроенному в мировую экономику.
Второй сюжет был о кризисе в БС Китая. О том, что неплатежеспособный банк не возвращает средства вкладчикам. И,да, ссылаются на "обновление процессинга". В ответ пикеты-бунты. В одной из провинций вывели на улицы танки для сдерживания протестующих вкладчиков.
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